Огромные лины и щуки. Рыбалка показал, где под Киевом можно удачно порыбачить

Место всего в часе езды от Киева

В Киевской области есть немало хороших мест для рыбалки, где можно поймать рыбу более 30 см. Одним из таких является река Козинка возле одноименного села.

Об этом сообщает паблик "Рыбак Киева". Отмечается, что там есть возможность порыбачить в любое время.

В сети уже показали фото рыбы, которую там можно поймать. На картинке видно, что поймали рыбу до 30 см длиной и две по 15 см. По словам автора, улов он получил за час схода на воду.

Рыба, которую поймали в реке Козинка

"Пришлось почти по грудь заходить в воду, благо я загорал в плавках. На этот раз повезло. Было интересно видеть, как крошечный крючок зацепился за кончик языка лини. Рот у лини достаточно большой, любой палец свободно влезает", — говорит автор.

Заметим, что на реке есть участки для платной рыбалки, стоимость дня составляет 400 гр., а суток — 700 грн. При этом в воде водятся белый амур, карп, сом, щука, толстолобик и линь. Также есть возможность арендовать беседку.

Добавим, что в сезон дождей в лесной полосе у реки можно еще и собрать немало грибов в дополнение к пойманной рыбе. Река Козинка находится в Обуховском районе Киевской области. Правый приток Днепра. Рядом с рекой проходит автомобильная дорога Р01. Расстояние от Козинки до Киева более 40 км, почти час дороги.

Грибы у реки Козинки

Река Козинка на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыбаки поделились секретной наживкой, которая увеличит улов в разы.