Разочаровался в США: выяснились детали об американце, погибшем от обстрела в Киеве

Мужчина приехал в Украину с желанием помочь

Россияне во время масштабного удара по Киеву 17 июня были убиты 28 человек, среди которых был и гражданин США. В четверг, 19 июня, стало известно, кто именно погиб.

Данные об американце раскрыл журналист Остап Ярыш. Он отметил, что иностранец переехал в Украину не просто так, потому что был разочарован изменением политики своей родины.

"Гражданин США, погибший в результате атаки России на Киев на этой неделе, — художник из штата Орегон Фред Гренди", — отметил Ярыш.

Фред Гренди

Он добавил, что американец, разочаровавшись в изменении политического курса США, переехал в Киев в мае 2025 года – накануне своего 62 дня рождения. И приехал он помочь расчищать завалы после российских атак.

"Он был человеком, который так сильно хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним около пяти дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где ему следует быть. И он надеется, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев и помочь", — рассказала его сестра Сиэтска Рид, пишет NYT.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Сергея Грабского, Дональд Трамп мог владеть определенной информацией об обстреле Россиян 17 июня.