Появились фото пилота F-16, который погиб, отражая массированную атаку на Украину
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Во время отработки последней цели самолет Устименко получил повреждения и начал терять высоту
Ночью 29 июня во время отражения вражеской атаки погиб пилот F-16 Максим Устименко. В сети появились его фотографии.
Одну из фото опубликовала на своей странице в Instagram опубликовала Юлия Месь — супруга пилота F-16 Алексея Меся, который погиб в августе 2024 года.
На фотографии Максим Устименко находится слева, а Алексей Месь — справа.
Также фотографии Устименко опубликовала на своей странице в Facebook мать погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) Лилия Аверьянова.
Она описала Устименко как "парня из стали", который всегда стремился быть лучшим.
В Воздушных силах подчеркнули, что пилот сделал все возможное и отвел самолет от населенного пункта. Однако катапультироваться он не успел.
"Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима…Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!..", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 июня россияне атаковали Украину, применяя дроны-камикадзе, крылатые ракеты и КАБы. Под ударом оказались Запорожье, Николаев, а также Черкасская, Львовская, Ивано-Франковская области. Зафиксированы удары по критической инфраструктуре. В результате атаки есть пострадавшие.