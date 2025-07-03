В Киеве попрощались с погибшим пилотом F16 и Героем Украины (репортаж)

У пилота остался 4-летний сын

В четверг, 3 июля, в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим пилотом F16 Максимом Устименко. Провести героя в последний путь пришли родственники, друзья и собратья.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также посетил событие. Отмечается, что процессию сопровождал почетный караул.

На фото видно, что на прощание пришло много людей. Они принесли красные розы, подсолнухи. Практически у каждого во время церемонии наворачивались слезы на глаза. После отпевания в церкви состоялось шествие к площади Независимости.

Максим Устименко

Прощание с Максимом Устименко

В Киеве прощаются с Максимом Устименко

"Сегодня мы отдаем последнее почтение полковнику Воздушных сил ВСУ. Ему навсегда останется 32. Это прекрасный возраст, чтобы жить любить, творить добро. Он оставил этот мир непобедимым, нашим героем", — сказал распорядитель от почетного караула.

Люди пришли попрощаться с Максимом Устименко

Гроб с Максимом Устименко

Церемония прощания с Максимом Устименко

Девушка кладет цветы на гроб погибшего пилота

Собравшиеся не сдерживали слезы во время прощания с Максимом Устименко

Напомним, что Максим Устименко героически погиб во время выполнения боевого задания на самолете F-16. Он применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей во время массированной атаки России.

У Устименко был общий налет в 700 часов, более 100 пораженных целей. Большую часть жизни он прослужил в 40-й бригаде. Имеет медаль за участие в АТО, орден Богдана Хмельницкого, наградное оружие и другие ведомственные награды. Как известно, у Максима Устименко остался 4-летний сын.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно украинский истребитель F-16 разбился во время отражения воздушной атаки России. Пилот успешно катапультировался.