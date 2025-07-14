Перестроит ВСУ и закроет небо над Украиной? Как еще Запад будет гарантировать нам безопасность

В Брюсселе идут переговоры о будущем Украины

При длительном прекращении огня в Украине европейские коалиционные силы должны помочь Киеву в восстановлении и переформировании Сухопутных войск ВСУ, обеспечении безопасности украинского воздушного пространства с помощью самолетов коалиции, которые будут осуществлять патрулирование воздушного пространства, и поддержании безопасности в Черном море.

Как сообщила корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе Ольга Кириллова, со стороны ЕС продолжается масштабная Миссия по подготовке украинских военных.

Больше об этом читайте в публикации: "Пока Европа идет на "каникулы", чего ждать Украине? Инсайды из Брюсселя, положительные и отрицательные".

По данным "Телеграфа", на встрече Совета министров иностранных дел (FAC) под председательством Каи Каллас подходят обсуждения, как в будущем, как только позволят условия, именно эта военная учебная миссия сможет играть роль в системе гарантий безопасности Запада для Украины.

Что касается вопроса мирных переговоров под руководством США, в Евросоюзе заявляют о поддержке усилий администрации Дональда Трампа, хотя признают, что Россия не демонстрирует никакой готовности к честному диалогу.

В Брюсселе называют "обнадеживающими" последние сигналы со стороны США о помощи Киеву и вероятном усилении давления на РФ.

Европейские министры анонсируют, что хотят "сосредоточиться на дальнейшем глобальном привлечении ключевых мировых игроков" для прекращения огня, в том числе учитывая неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре.

"Другими словами, это вопрос координации позиции ЕС с позицией США", — объяснил "Телеграфу" один из собеседников в дипломатических кругах.

Напомним, ранее мы назвали ТОП-4 тем встречи глав МИД в Брюсселе.