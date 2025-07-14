Укр

Перестроит ВСУ и закроет небо над Украиной? Как еще Запад будет гарантировать нам безопасность

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Европейские истребители Eurofighter Typhoon могли бы закрыть украинское небо Новость обновлена 14 июля 2025, 17:22
Европейские истребители Eurofighter Typhoon могли бы закрыть украинское небо. Фото Открытые источники

В Брюсселе идут переговоры о будущем Украины

При длительном прекращении огня в Украине европейские коалиционные силы должны помочь Киеву в восстановлении и переформировании Сухопутных войск ВСУ, обеспечении безопасности украинского воздушного пространства с помощью самолетов коалиции, которые будут осуществлять патрулирование воздушного пространства, и поддержании безопасности в Черном море.

Как сообщила корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе Ольга Кириллова, со стороны ЕС продолжается масштабная Миссия по подготовке украинских военных.

Больше об этом читайте в публикации: "Пока Европа идет на "каникулы", чего ждать Украине? Инсайды из Брюсселя, положительные и отрицательные".

По данным "Телеграфа", на встрече Совета министров иностранных дел (FAC) под председательством Каи Каллас подходят обсуждения, как в будущем, как только позволят условия, именно эта военная учебная миссия сможет играть роль в системе гарантий безопасности Запада для Украины.

Что касается вопроса мирных переговоров под руководством США, в Евросоюзе заявляют о поддержке усилий администрации Дональда Трампа, хотя признают, что Россия не демонстрирует никакой готовности к честному диалогу.

В Брюсселе называют "обнадеживающими" последние сигналы со стороны США о помощи Киеву и вероятном усилении давления на РФ.

Европейские министры анонсируют, что хотят "сосредоточиться на дальнейшем глобальном привлечении ключевых мировых игроков" для прекращения огня, в том числе учитывая неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре.

"Другими словами, это вопрос координации позиции ЕС с позицией США", — объяснил "Телеграфу" один из собеседников в дипломатических кругах.

Напомним, ранее мы назвали ТОП-4 тем встречи глав МИД в Брюсселе.

Теги:
#Брюссель #прекращение огня