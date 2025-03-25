Что произошло с Марией Ковальчук, пытаются узнать правоохранители

Травирование украинской модели Марии Ковальчук в Дубае может быть самоубийством. Полиция рассматривает несколько версий событий, среди которых падение с большой высоты и попытка суицида.

Впрочем, именно последняя считается наиболее правдивой. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ SHOT, которому раньше давала комментарии иметь модели.

Девушка исчезла в начале марта во время пребывания в Дубае. По информации правоохранителей, 20-летняя модель могла попасть в беду ситуацию после вечеринки с двумя неизвестными мужчинами. Однако эту версию вроде бы исключают.

Мария Ковальчук

Свидетели утверждают, что накануне исчезновения Мария была в эмоционально нестабильном состоянии: плакала, казалась растерянной и вроде бы даже "истерила". Находилась она недалеко от закрытой строительной площадки. Впоследствии девушка исчезла, и ее не могли найти восемь дней.

В результате полученных травм Ковальчук испытала множественные переломы рук, ног и позвоночника. Ее тело было настолько изуродовано, что личность пострадавшей установили с помощью татуировок. Сейчас девушка находится в реанимации, она в коме.

Мария Ковальчук

Мария Ковальчук

Мария Ковальчук

Напомним, что Мария прибыла в Дубай 15 февраля. Она работала моделью и принимала участие в международной акции "Boris for Peace!", посвященной российскому политологу и социологу Борису Кагарлыцкому, осужденному на 5 лет за "оправдание терроризма". Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.