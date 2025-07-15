Трамп призвал Зеленского ударить по Москве? В Кремле уже отреагировали на громкое заявление СМИ

Прокомментировали и угрозы санкциями

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его усилить удары вглубь России. В Кремле в свою очередь уже ответили на такие призывы.

Как отмечает издание Financial Times со ссылкой на собеседников, Трамп спросил Зеленского во время разговора, сможет ли он нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.

"Владимир, ты можешь попасть в Москву? … Ты можешь попасть и в Санкт-Петербург?" – спросил Трамп.

На что Зеленский ответил: "Абсолютно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".

По данным источников, Трамп поддержал эту идею и сказал, что эта стратегия преследует цель "заставить россиян почувствовать боль" и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

В то же время в Кремле отметили, что сообщение СМИ об этом случае — фейк. Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что такого разговора не могло быть, ведь кардинальное изменение риторики США в отношении России.

"Такая риторика не только сейчас появилась. Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего. Иногда бывают серьезные какие-то сливы, в том числе в тех изданиях, которые мы считали весьма уважаемыми, но вряд ли это этот случай", — сказал Песков.

Он также прокомментировал и введение санкций против России, отметив, что заявление Трампа достаточно серьезное и оно может повлиять на отношения между РФ и США. Однако вряд ли приблизит мир к Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что соратники Трампа подвергли критике его решение вооружить Украину.