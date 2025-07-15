"Почему не ударили по Москве?" Стали известны детали разговора Трампа и Зеленского

Глава США рассматривал даже передачу Киеву ракет "Томагавк"

Дональд Трамп изменил свою позицию и теперь намерен вооружить Украину для защиты от российской агрессии. На смену его настроений повлияли три фактора.

Как пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для Washington Post, Трамп также рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". Именно их США использовали для ударов по иранским целям в июне. Если запустить "Томагавки" с территории Украины, они могут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.

Игнатиус пишет, что вопрос предоставления "Томагавков" Киеву обсуждался, однако сейчас эти ракеты исключены из списка поставок. Их могут предоставить позже, если Трамп захочет иметь еще больше рычагов влияния на Россию.

Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не ударила по Москве

"Источник сообщил мне, что решимость Трампа давить на Путина прозвучала на прошлой неделе во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", – сказал Зеленский. Трамп сказал, что Украине нужно усилить давление на Путина, не только на Москву, но и на Санкт-Петербург", — пишет обозреватель.

Почему Трамп решил усилить давление на Россию

Игнатиус, ссылаясь на своего собеседника, знакомого с происходящим в администрации президента США, пишет, что Трамп решил пойти на эскалацию по трем причинам. Первая — по его мнению, Путин проявляет неуважение к Трампу, имитируя готовность к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня.

Во-вторых, Трамп увидел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. Третья причина – Трамп убедился, что Путин будет вести переговоры только перед угрозой применения большей силы.

"Как любят говорить россияне, Трамп решил "эскалировать, чтобы деэскалировать". Трамп сделал правильный выбор, признав, что Путин не пойдет на уступки без усиления давления. Но президент также избрал курс эскалации, риски которой неизвестны", — говорится в статье.

Обозреватель отметил, что Трамп отказался отвечать на единственный вопрос во время заседания в Овальном кабинете 14 июля. Это вопрос "если Путин решит продолжить эскалацию, насколько далеко вы готовы зайти в ответ?".

"Не задавайте мне такого вопроса: "Как далеко? "Я просто хочу урегулировать войну", — резко ответил Трамп.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Трамп впервые за время второй каденции планирует прислать Украине пакет военной помощи стоимостью сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда президентских полномочий (PDA), в котором остались миллиарды долларов, полученные Трампом в "наследство" от его предшественника, 46 президента США Джозефа Байдена.