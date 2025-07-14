Трамп наконец проснулся или… Как в Украине отреагировали на новые обещания президента США

У экспертов есть разные мнения относительно причин сегодняшних заявлений главы Белого дома

В понедельник, 14 июля, США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине на средства Европы. Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что Россию ждут огромные тарифы, если она не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Некоторые эксперты и лидеры общественного мнения выразили свой оптимизм по этому поводу, а кто-то высказал осторожное отношение к последним новостям и почти недоверие. "Телеграф" собрал реакции на заявление Трампа и сообщение о соглашении США с НАТО.

Трамп выбрал не делать ничего

Политолог Алексей Голобуцкий напомнил, что было три варианта ожидаемого позиционирования Трампа: он вернется к положительному отношению к Путину и России, он займет резко негативную позицию по отношению к Путину и России или останется условно нейтральным.

Эксперт утверждает, что судя по его заявлениям, президент США по-прежнему избрал нейтралитет. После цитирования главы Белого дома, он отметил, что Трамп обычно выбирает "не делать ничего" – или как максимум "подписать документ, по которому визави должен США 10-50-100-500% пошлин".

Алексей Голобуцкий

"И дальше снова не делать ничего, а ждать, чтобы все что нужно сделала другая сторона, которая точно не хочет столько платить или терять американский рынок. Простой, понятный механизм, со многими доказавший свою действенность. Почему бы не попробовать его и на Путине? Но, как и с другими, дать сколько-нибудь времени на принятие мер. В конце концов, учитывая основных покупателей российских товаров, введение 100% вторичных санкций – это дополнительные к существующим проблемам США как с Индией, так и с Китаем. Которые не нужны ни Трампу, ни республиканцам во власти", – объяснил политолог.

Чистый бизнес

"Об оружии все было понятно и так: это уже чистый бизнес, поэтому Трампа такие условия (продажа американских военных товаров за деньги, а не передача или даже кредит) априори должны были устроить", — считает Голобуцкий.

По его мнению, для нас главное – не попасть в ловушку безосновательного оптимизма, что бывало не раз, особенно после обращения Рютте к Трампу. "Я понимаю, что многие будут подавать сегодняшнее заявление Трампа как большую победу для нас. Но если объективно, то это точно не прорыв. Это, конечно, получше, чем в первые полгода, но это не переход Трампа на сторону Украины", – объясняет эксперт.

В свою очередь, политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" высказал свое мнение по поводу того, почему США дальше будут предоставлять Украине оружие уже не бесплатно, а за средства стран НАТО. По его словам, Трамп не мог поступить иначе, потому что лобби ВПК в Соединенных Штатах Америки оказывает большое влияние и некоторые американские компании, работающие в сфере производства оружия, финансировали его предвыборную компанию.

Почему Трамп не смог бросить Украину

"Трамп не может публично признать сказать, что он не смог договориться, учитывая, сколько он инвестировал уже в разговоры с Путиным. Ключевая концепция Трампа – показать его как супер-переговорщика. Поэтому он начал публично выражать раздражение Путиным, а теперь мы видим, что он установил дедлайн в эти примерно 50 дней, за которые должна состояться договоренность", – говорит Якубин.

По его словам, это сигнал как Киеву, так и Москве. Но кажется, Кремлю не удалось убедить Трампа, что якобы прекращения огня не смогли достичь из-за Украины. Глава Белого дома констатировал, что проблема в России. Пока он не готов выйти из переговоров и хочет еще попытаться закрыть вопрос, о чем свидетельствуют его заявления. Этому не мешают отдельные треки США с Россией.

Алексей Якубин

"Здесь большую роль играет имидж Трампа в Соединенных Штатах Америки, потому что Трамп хочет выглядеть сильным политиком. Частично на изменение его позиции могли повлиять американские электоральные настроения: "Здесь сильно бомбят Украину, а Трамп ничего не делает", – пояснил эксперт.

Политолог и журналист Владимир Сонюк утверждает, что на Трампа повлияли не только внутриполитические процессы в США, но и европейская дипломатия.

"Трамп наконец-то понял, что уговаривать Путина прекратить агрессию — совершенно бесполезное дело, и берется побуждать его не словом, а делом. То есть — оружием для Украины и санкциями. Это результат как европейской дипломатии, так и внутриполитического процесса в США. Марк Рютте с Мерцом, Стармером и Макроном – с одной стороны, влиятельные представители Республиканской партии США вроде Линдси Грема – с другой. Все вместе, похоже, все-таки убедили нынешнего хозяина Белого дома, что Путин ему не друг, а скорее что-то противоположное. Так что ждем результатов для Украины в виде остановки войны и прекращения кровопролития в первую очередь", – прокомментировал он решение Трампа.

Совпадение или что-то большее?

Голобуцкий обратил внимание на любопытное совпадение дат. Он напомнил, что 3 июля Путин заявил о планах за 60 дней (то есть до 1 сентября) захватить Запорожскую и Херсонскую области полностью вместе с территорией Донбасса, которая осталась под властью Украины.

А 14 июля Трамп говорит, что будет ждать переговоров 50 дней, прежде чем ввести 100% пошлины. То есть опять же до 1 сентября.

"Совпадение? Действительно ли отсылка Трампа к словам Путина? Выйдет у Путина – будет одна реакция Белого дома, не получится – другая. Возможно, это заявление о "пошлинах за 50 дней" — составляющая конфиденциальной договоренности Трампа с Путиным?", – спрашивает Голобуцкий.

Ждем подробностей

Российский и украинский журналист-международник, политический обозреватель и блогер Иван Яковина написал в Facebook, что Трамп снова "наш".

"Пообещал направить оружие Украине (пока неясно, какое и сколько), а также пригрозил ввести против покупателей российской нефти санкции, если она не согласится на перемирие в течение 50 дней. Вроде бы норм, но ждем подробностей", – высказался он.

Иван Яковина

По мнению Яковины, самое интересное – это количество и качество оружия. Относительно 500-процентных пошлин сначала все было очень туманно и, прямо скажем, не вполне реалистично, резюмировал обозреватель.

"Из всего, что Трамп заявил, основное, что было четко озвучено, — то, что США будут поставлять Украине оружие, которое будут оплачивать другие страны НАТО. Об этом уже полгода идет речь, включая прямые запросы украинского руководства: мол, оружие будет оплачено, главное — не прекращайте поставки. Есть ли у Европы деньги это оружие Да, больше чем есть", – считает военный обозреватель Игаль Левин.

Игаль Левин

Он отметил, что более детальные подробности уже будем ждать через сливы, хотя точная номенклатура и количество — лучше пусть не сливаются и остаются неизвестными.

"Власть и военные и так будут знать, а вот другим – и особенно российским – этого знать нафиг не надо!", – резюмировал Левин.

Российские пропагандисты в шоке

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал события очень коротко: "Круто". А затем добавил, что российские пропагандисты пока в шоке.

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в своем Telegram-канале: "Мы на "российские грабли Трампа" наступали сотни лет и с особым рвением последние 30 лет, а он все понял за полгода. Ну что ж… будем во всем искать позитив".

Хоть бы не заглючила

"Новая версия Трампа лучше предыдущей. Хотя бы не заглючила", — с надеждой, но в то же время с опаской высказался соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Блогер и волонтер Игорь Лаченков удивился откровению Трампа по поводу их разговоров с женой об Украине: "То есть все это время Мелания за нас?"

"Ну все, питун, сдавайся до 2 сентября", – предложил главе Кремля украинский общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о пакете военной помощи Украине. В него вошло как оборонительное, так и наступательное вооружение. "Телеграф" разбирался, что Вашингтон пришлет Киеву.