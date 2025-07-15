Трамп закликав Зеленського вдарити по Москві? У Кремлі вже відреагували на гучну заяву ЗМІ

Прокоментували і погрози санкціями

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським приватно закликав його посилити удари вглиб Росії. У Кремлі своєю чергою вже відповіли на такі заклики.

Як зазначає видання Financial Times із посиланням на співрозмовників, Трамп запитав Зеленського під час розмови, чи зможе він завдати удару по Москві, якщо США нададуть зброю великої дальності.

"Володимире, ти можеш влучити в Москву? … Ти можеш влучити і в Санкт-Петербург?" – запитав Трамп.

На що Зеленський відповів: "Абсолютно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

За даними джерел, Трамп підтримав цю ідею і сказав, що ця стратегія має на меті "змусити росіян відчути біль" і примусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Водночас у Кремлі наголосили, що повідомлення ЗМІ про цей випадок — фейк. Прессекретар очільника РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков впевнений, що такої розмови не могло бути, адже кардинальна зміна риторики США щодо Росії.

"Така риторика не тільки зараз з'явилася. Як правило, це все виявляється фейками, найчастіше. Іноді бувають серйозні якісь сливи, у тому числі в тих виданнях, які ми раніше вважали вельми шанованими, але навряд чи це цей випадок", — сказав Пєсков.

Він також прокоментував і введення санкцій проти Росії, зазначивши, що заява Трампа досить серйозна і вона може сплинути на стосунки між РФ та США. Однак навряд чи наблизить мир в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що соратники Трампа розкритикували його рішення озброїти Україну.