Комплексы или пусковые? В Пентагоне не смогли прокомментировать заявление Трампа о Patriot

В Пентагоне рекомендуют обращаться с запросами в Белый дом

Министерство обороны США не смогло объяснить заявление президента Дональда Трампа о системах противовоздушной обороны Patriot для Украины. В Пентагоне не могут сказать, получит ли Украина 17 батарей Patriot, или только 17 пусковых установок.

Об этом заявил спикер Пентагона во время брифинга для прессы 14 июля. Он заявил, что в министерстве обороны США не владеют информацией по этому вопросу.

"Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом", — добавил он.

Украинский военный с позывным "Алекс", ведущий канал "Офицер", считает, что Трамп сам "не понимает", о чем он сказал. Поэтому стоит дождаться каких-либо конкретных действий.

"17 систем Patriot? Или 17 батарей Patriot? А может 17 пусковых установок Patriot? Между этими тремя терминами очень существенная разница, но я на 95% уверен, что даже сам Трамп не понимает пока, что он имел в виду. Пока просто болеем за ускорение поставок, вижу, что многие источники отмечают, что они будут происходить в несколькомесячной перспективе по ряду причин; пока особо не считаю это, потому что Трампу сейчас нужно резко и быстро показать серьезные намерения Путину и это нужно делать не словами, а действиями", — отметил он.

При этом передача 17 батарей – это тяжелый и долгий процесс. К тому же, непосредственно сами США имеют лишь 50-60 батарей Patriot, а стоимость 17 батарей значительно превысила бы те 10 миллиардов долларов, на которые США хотят продать вооружение для Украины. В то же время, если речь идет о пусковых — 17 установок по американскому штату составляют 2-3 батареи (или шесть или восемь пусковых). Также эта цифра вписывается в денежные расчеты.

Напомним, Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства, поскольку немецкие Patriot Киев не получит – у Берлина их осталось всего шесть. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать их Вооруженным силам Украины.

Президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.