Рютте подтвердил намерения Трампа вооружить Украину: "Это справедливо"

Рютте добавил, что в НАТО планируют поставлять вооружение Украине в рамках пакетов военной помощи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент США Дональд Трамп намерен вооружить Украину. Американский лидер был крайне взбешен поведением российского правителя Владимира Путина. Требование Белого дома к Альянсу оплачивать вооружение Украины генсек НАТО назвал справедливым.

Об этом Рютте заявил в интервью Fox News. По его словам, еще на прошлой неделе во время телефонного разговора Трамп сказал, что у него есть желание вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Украине.

"В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп и сказал: "Марку, мы действительно хотим увеличить поддержку Украины в вопросе поставки оружия". А сегодня утром я был в Белом доме, и он сказал, что когда речь идет о санкциях, нам, очевидно, нужно сделать следующий шаг сейчас", — рассказал генсек.

Рютте добавил, что в НАТО планируется поставлять вооружение Украине в рамках пакетов военной помощи. При этом требование Трампа платить за поставки Рютте оценил как вполне справедливое.

"Я считаю, это справедливо", – отметил он.

Также генсек НАТО обратился к лидерам стран, которые все еще ведут торговлю с Кремлем. Он призвал их позвонить Путину и заставить его согласиться на заключение мирного соглашения до того момента, когда вступят в силу санкции против покупателей российских энергоресурсов, то есть в течение следующих 50 дней.

Напомним, что 14 июля Трамп заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине на средства Европы. Известно, что США собираются через НАТО продать вооружение примерно на 10 млрд долларов, большая часть из этого объема уйдет Украине. Кроме того, Россию и страны, которые покупают российские энергоресурсы или оказывают России помощь, ждут огромные тарифы, если Кремль не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Также ранее стало известно, что Трамп впервые за время второй каденции планирует выслать Украине пакет военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда президентских полномочий (PDA), в котором остались миллиарды долларов, полученные Трампом в "наследство" от его предшественника, 46 президента США Джозефа Байдена.

Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства, поскольку немецкие Patriot Киев не получит – у Берлина их осталось всего шесть. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать их Вооруженным силам Украины.