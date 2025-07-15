"Мы до сих пор ненавидим это". Соратники Трампа раскритиковали его решение вооружить Украину, — Politico

Некоторые в США переживают, что "не могут контролировать" Украину

Решение президента США Дональда Трампа о продаже оружия для Украины за деньги европейцев вызвало неоднозначную реакцию среди его сторонников из группы MAGA. Однако президент США настаивает, что это не противоречит его принципам.

Как пишет Politico, они "насторожены и обеспокоены тем, как быстро президент перешел от ругани Зеленского как неблагодарного к тому, чтобы "выставлять украинцев как образец мужества". То, что США получат деньги за оружие для Украины, немного смягчает ситуацию, но не радикально.

"Европейские деньги смягчают это. Но мы до сих пор ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в пользу Америки", — сказал один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа.

Бывший старший советник Трампа Стив Беннон подверг критике президента в своем подкасте War Room. Он заявил, что "приоритетом номер один" для Зеленского якобы является затягивание Трампа в конфликт еще глубже.

"Мы намерены вооружить людей, которых буквально не можем контролировать. Это не глобальная война с террором. Это старомодная, изнурительная война на кровавых землях Европы — и нас втягивают в нее", — посетовал Беннон.

Однако Трамп стоит на том, что вооружение Украины согласовывается с его стратегией "Америка, прежде всего". В том числе и тем, что теперь за это оружие заплатит Европа.

Как рассказывал "Телеграф", обозреватель Дэвид Игнатиус назвал три причины, почему Трамп изменил свое отношение к главе России Владимиру Путину. Он поделился деталями разговора президентов США и Украины.