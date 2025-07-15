Появились впервые за 100 лет: на Волыни показали птенцов редкой совы (фото)

Птицы заселили специально установленный гнездовой ящик в рамках природоохранного проекта

На территории заброшенного бывшего колхозного комплекса Волынской области зафиксировано чрезвычайно важное событие в сфере природоохраны. Семья сыпух поселилась в специально установленном гнездовом ящике и уже успешно вырастила трех птенцов.

Как отметили в Украинском обществе охраны птиц, это первый документально подтвержденный случай гнездования этой редкой птицы в регионе за последние сто лет. "Телеграф" расскажет о ней подробнее.

Природоохранный проект – эффективная поддержка редких сов

Этот успех стал результатом экологического проекта, реализуемого Украинским обществом охраны птиц при поддержке немецкой организации NABU (Союз охраны природы и биоразнообразия). Летом 2024 года для сипух на Волыни было установлено 30 специальных гнездовых ящиков, которые воспроизводят природные места их гнездования, исчезнувшие из-за антропогенного воздействия и потери природных сред. Кроме сипух в искусственных гнездах поселились и сычи домашние, также успешно выведшие птенцов.

Что стоит знать об этой удивительной птице

Сипуха — это ночная хищная птица со светлым характерным лицом в виде сердца, сразу выделяющая ее среди других сов. Длина ее тела составляет около 33-38 см, размах крыльев – до 90 см, а вес – примерно 300 г. Особенность сипухи – это ее охота прежде всего на мелких млекопитающих (преимущественно грызунов), птиц, а также земноводных, иногда насекомых и пауков. Важно, что этот вид сов не "хрипит" или "угукает", как многие другие — они издают разные крики, отличающие их вокализацию.

Сыпуха. Фото: Украинское общество охраны птиц

Сипуха – оседлая птица с распространением в Украине, хотя и наблюдаются единичные миграции на длинные расстояния. Гнездование у них начинается весной – брачный период стартует в марте, после чего появляется кладка из 4-8 яиц. Насиживает яйца самка в течение 30-34 дней, а молодняк покидает гнездо через 35-45 дней после вылупления.

Гнездо сипухи. Фото: Украинское общество охраны птиц

Интересно, что сипухи относятся к "гнездовым" птицам, то есть их птенцы рождаются голыми и слепыми, полностью зависимыми от родительского ухода и кормления в течение первого периода жизни. Такой тип развития требует от родителей длительной заботы, что делает выбор безопасного гнезда, в частности через установку искусственных гнезд, чрезвычайно важным для сохранения вида.

Значение гнездования сипухи для экосистемы Волыни

Значительное сокращение численности сипух в Украине связано с потерей естественных мест для гнездования из-за интенсивного землепользования, изменения ландшафтов и уничтожения старых деревьев с дуплами. Восстановление их популяции с помощью таких проектов — пример успешного сотрудничества природоохранников и ученых, а также международной поддержки.

Сыпуха. Фото: Украинское общество охраны птиц

Появление семейства сипух именно на Волыни – это не только научная сенсация. Оно дает надежду на возвращение этого волшебного ночного охотника в исторические места его обитания, что свидетельствует об улучшении экологической ситуации и эффективности природоохранных мероприятий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно из-за потери мест гнездования и других угроз численность сипух продолжает снижаться. А они играют важную роль в сельском хозяйстве, ведь одна семья может отловить тысячи грызунов в год.