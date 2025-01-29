В Украине исчезает еще один вид птиц: под угрозой редкая сова с "лицом" в форме сердца

Из-за потери мест гнездования и других угроз их численность продолжает снижаться

Сипуха – это не просто загадочная птица с огромными глазами, но и важный элемент экосистемы, выполняющий роль природного контролера популяций грызунов. Хотя многие люди боятся сов из-за их жуткого крика и ночного образа жизни, на самом деле эти птицы являются незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве.

Сипуха, или Tyto alba, является одним из самых редких видов сов в Украине, что имеет важное экологическое значение. Эта птица не только контролирует популяцию грызунов, но и выполняет санитарную роль, отлавливая больных и ослабленных животных. Сейчас в Украине гнездится примерно 30-35 пар сипух, что свидетельствует о критическом состоянии популяции этого вида.

Описание и среда обитания

Сипуха по размеру похожа на голубя и имеет характерный сердцевидный лицевой диск. Ее окрас варьируется от серого до желтоватого, а размах крыльев составляет около 90 см. Она обитает в западных и центральных регионах Украины, а также на севере Одесской области. Птица гнездится в старых заброшенных зданиях, под крышами хозяйственных построек и на колокольнях, реже – в дуплах старых деревьев.

Экологическая роль

Сипухи играют важную роль в сельском хозяйстве, ведь одна семья может отловить тысячи грызунов в год. Это помогает хранить зерно и уменьшает риск распространения болезней, переносящихся грызунами.

Угрозы и охрана

Численность сипухи в Украине снижается из-за нескольких факторов:

потеря мест гнездования: разрушение старых построек и модернизация архитектуры;

хищничество: гибель во время морозных зим и нападение куниц и домашних кошек;

нехватка пищи: изменения в агрокультурных практиках могут снижать количество "доступных" грызунов.

Сипуха занесена в Красную книгу Украины как исчезающий вид. Для ее сохранения реализуются проекты, направленные на создание искусственных гнездовий в привлекательных для птиц местах.

Проект по охране сипухи

Общественная организация "Украинское общество охраны птиц" активно работает над проектом "Содействие сохранению гнездовой популяции сипухи в Украине". Проект предусматривает изготовление и установку искусственных ящиков ("гнезд") в Волынской, Львовской и Одесской областях. Это должно привлечения молодых птиц к гнездованию в Украине.

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