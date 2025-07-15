"Никогда такого не видел". Стая пушистых милых хищников на пляже поразила украинцев (видео)

Обычно эти животные – ночные создания

В сети появилось видео, как на одном из озер в Украине были замечены милые животные. Эти маленькие черные хищники сбились в стаю и бегали у водоема в Вараше в Ровенской области.

Соответствующее видео распространяют местные паблики Ровенской области. Заметим, когда снят ролик не известно, но учитывая погоду, он свежий.

"Таких животных заметили в Вараше", — говорится в подписи.

На видео видно, как стая черных маленьких норок бегает вокруг озера. Зверьки настолько милы, что даже мужчины, снимавшие видео, не сдерживали своего восторга. Однако им присущ ночной образ жизни, поэтому увидеть норок днем и еще в таком количестве — редкость.

В сети пользователи уже отметили, что вероятнее всего животные на видео — норки или выдры. Но учитывая их телосложение и цвет шерсти, вероятнее всего это были норки.

Для справки

Норка — мелкое хищное млекопитающее рода мустела семьи куньих. Животное среднего размера с длинным телом, короткими ногами и относительно коротким хвостом. Ступни с межпальцевыми мембранами, как у других членов рода. Волосяной покров тела и хвоста относительно одинаков по длине. Окрас темного красновато-коричневого цвета с белым краем вокруг рта. Иногда есть белая маркировка на шее, лапах, груди. Зимний мех длиннее и плотнее, чем летом.

Норка

В природе норки ведут ночной образ жизни, охотятся на лягушек, мелких грызунов, ящериц и рыбу. Хорошо плавают и ныряют. Логово обустраивают у воды, в норе или в другом укрытии. Рожают до 17 маленьких голых и слепых малышей, которые в первые месяцы жизни живут только за счет материнского тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одном из супермаркетов в Украине заметили милую серую норку.