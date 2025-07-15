Бить или не бить: Трамп объяснил разговор с Зеленским об обстрелах Москвы

Лидер США объяснил свою позицию

Президент США Дональд Трамп отреагировал на историю с его вопросами о возможностях Украины нанести удар по Москве. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому это делать не стоит.

Его слова передает Clash Reports. Американский президент также напомнил, что он не хочет становиться на чью-либо сторону.

"Зеленский не должен нацеливаться на Москву", — сказал глава Белого дома, после чего добавил, что не хочет выбирать сторону, а просто надеется на прекращение убийств.

При этом, он весьма загадочно высказался о дальнейшей судьбе главы Кремля.

"Мы посмотрим, что будет с Путиным. Пока я очень разочарован Путиным. Я завершил много войн за последние три месяца, но эту пока не получилось", — сказал Трамп.

Как сообщалось ранее, 15 июля в СМИ появилась информация о том, что Трамп во время встречи с Зеленским спрашивал того о возможностях нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу. Журналисты отмечали, что американский президент поддержал такую идею, отметив, что это "заставит россиян почувствовать боль".

Впрочем, позже в Белом доме сообщили, что американский президент задавал этот вопрос исключительно, чтобы понять украинские возможности.

"Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", — сказала спикер Трампа Кэролайн Ливитт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что соратники Трампа подвергли критике его решение вооружить Украину.