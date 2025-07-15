У Трампа непростая дилемма: что будет, если Россия через 50 дней не пойдет на требования США

Сам срок скорее всего был назначен ради "красивой цифры"

Президент США Дональд Трамп дал России 50 дней на то, чтобы достичь соглашения по Украине. Тем самым он показал, что все еще открыт для переговоров, но будет вынужден действовать после истечения срока.

Такое мнение высказал в эфире "24 канала" политолог Владимир Фесенко. Он выразил сомнения относительно того, что в эти 50 дней на дипломатических полях будут какие-то сдвиги и отметил, что скорее всего этот срок был назван без какого-либо обоснования, только ради красивой цифры.

"Трамп все же не отказывается от давления на Россию. Пока это скорее предупреждение. Трамп не хочет сразу идти на противостояние с Россией. Он снова демонстрирует Путину: "Я хочу с тобой договориться". Потому давай лучше прекращай войну, а дальше будем договариваться. А нет, ну тогда вынужден будет действовать", — сказал Фесенко.

По словам политолога, Трамп этим заявлением поставил себя перед дилеммой и больше не сможет дать заднюю, поскольку из-за этого его будут считать слабаком не только в России, но и в Китае и даже у себя дома.

Фесенко убежден, что американский президент все же усилит давление на Россию, потому что уже это пообещал. Такой стиль поведения он назвал тактикой Трампа.

До истечения озвученного срока особых изменений Украине ждать не стоит, разве что поставки дополнительного оружия могут облегчить ситуацию на фронте и помочь ВСУ отбивать российский натиск.

Как сообщалось ранее, заявления Трампа о поставках оружия Украине и введении пошлин против России вызвало бурную реакцию в сети. Однако вместе с надеждой некоторые эксперты высказали скептицизм и предложили пока не особо радоваться и дождаться практических действий от Белого дома.