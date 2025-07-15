Отступит ли Путин после угроз Трампа: аппетиты Кремля зависят лишь от одного — Reuters

У России еще есть вера в возможность победить

Россия не особо напугана угрозами президента США Дональда Трампа ввести пошлины и намерена вести войну до тех пор, пока на Западе не удовлетворят его требования. При этом Владимир Путин уверен, что его страна может выдержать экономические трудности ради достижения победы, а потому все будет зависеть лишь от стойкости обороны Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три неназванные источники, знакомые с планами Кремля. Отмечается, что российский диктатор уверен, что его война важнее любых потенциальных экономических потерь как для России, так и для его торговых партнеров вроде Индии и Китая.

"Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого", — сказал источник издания.

Отмечается, что Путин сейчас предъявляет претензии на Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, однако если украинская оборона посыпется, то его аппетиты расширяться и на другие части Украины.

Ситуация на поле боя

"Россия будет действовать, исходя из слабости Украины", — сказал один из источников. Он отметил, что если украинская оборона выдержит, то Путин может остановиться на уже захваченном, но в противном случае он попробует прорваться в Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.

Другой источник сообщил, что даже если США введут пошлины против российской нефти, то Москва все равно найдет способы ее продать. Он отметил, что у Трампа мало реальных рычагов давления на Путина.

"Путин понимает, что Трамп — непредсказуемый человек, который может совершать неприятные поступки, но он маневрирует, чтобы не раздражать его слишком сильно", — сказал он.

Также он спрогнозировал, что в ближайшие месяцы на завершение войны надеяться не стоит.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что хваленное российское "летнее наступление" не приносит оккупантам результатов и идет не так гладко, как хочет показать Кремль. Безусловно проблемы с поставками вооружения, которые начались после прихода Трампа ко власти, сыграли свою роль, однако теперь он готов продать оружия на миллиарды долларов членам НАТО с дальнейшей передачей их ВСУ.

При этом Украина не потеряла свою способность производить оружие и масштабирует его производство. В настоящее время, оккупантам удается захватывать 15-20 квадратных километров на день. По некоторым оценкам, такими темпами на полный захват Украины у оккупантов может уйти несколько десятков лет, а по другим — война может длиться вечно без каких-либо успехов с той или иной стороны.