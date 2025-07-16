Спека відступає: коли погода порадує українців прохолодою (карта)

На метеокартах чітко видно жовті та червоні плями, тож погода розділить Україну навпіл

Після затяжної хвилі літньої спеки частина України нарешті зможе видихнути з полегшенням. Уже 19 липня погода в більшості областей кардинально зміниться: температура суттєво знизиться, а на заході й півночі відчуватиметься справжня прохолода, як для середини літа.

Про це свідчать дані з сайту Ventusky.

За прогнозами синоптиків, найнижчі температури очікуються в Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій областях, а також у частині Київщини — всього +14…+17°C. Це майже на 15-20 градусів прохолодніше, ніж було на піку спеки зовсім нещодавно.

Погода 19 липня

Трохи тепліше, але також доволі комфортно, буде в решті західних та північних областей — від +19 до +22°C.

Натомість південь, центр і схід країни продовжать "варитися" в спекотному повітрі. У Донецькій та південній частині Луганської області температура сягне +35…+36°C. На Харківщині буде трохи легше — близько +29°C, однак спека все ще відчуватиметься. У центральних областях спостерігатиметься аналогічна ситуація.

На метеокартах чітко видно контраст: прохолодні регіони позначено жовтим кольором, а спекотні — насичено червоним. Така погодна межа фактично ділитиме країну навпіл.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аномальну спеку на Харківщині раптово змінили зливи та шквальний вітер. Різкий погодний перелом не лише став приводом для вражаючих кадрів, а й уже завдав значної шкоди.