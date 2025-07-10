Это только цветочки: когда в Украину может прийти нереальная жара

Ожидается дальнейший рост температур

По Украине пронеслась волна раскаленного воздуха, поэтому 7 июля 2025 года стало очень жарким днем. Термометры показали новые рекордные значения в десяти областях страны.

Однако скоро следует ожидать еще более высоких температурных показателей. Об этом свидетельствуют данные сайта Ventusky.

Если верить прогнозу, 17 июля Украину накроет просто невыносимая жара. Традиционно самые высокие температуры будут на юге и востоке страны. В Одессе ртутные столбики подпрыгнут до +42 градусов, а в Николаеве, Днепре, Кривом Роге и Луганске воздух прогреется до +40. Даже в Черкассах ожидается до +39 градусов.

Прохладнее будет в западных и северных регионах. В Сумах, Чернигове и Черновцах максимальная температура воздуха будет +35 градусов. А на Львовщине и Волыни ртутные столбики не смогут дотянуться до 30-градусной отметки. Там обещают не выше +28. Хотя это тоже достаточно жарко, но для такого дня – просто благодать.

17 июля 2025

Будем надеяться, что данные еще успеют измениться, поскольку это свойственно долгосрочным прогнозам. Однако не мешает ознакомиться с правилами поведения в жаркую погоду.

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