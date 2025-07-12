Ни жилья, ни людей. Как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь и что с его восстановлением (видео)

Оккупационные власти продолжают обвинять во всем Украину

Российская оккупация продолжает уничтожать украинские курорты и города, один из которых – Мариуполь. В сети уже показали, как выглядит курорт сейчас и какие там проблемы есть.

Как пишет блогер и политический обозреватель Денис Казанский, ссылаясь на слова местных, их фактически оставили без жилья. Ведь оккупационные власти отказываются восстанавливать разрушенные дома.

"Бездомные жители Мариуполя продолжают записывать обращение к оккупационным властям с просьбой вернуть им разрушенное войной жилье, но все бесполезно. На месте снесенных домов строят новые дома на продажу, а местных жителей просто сделали бомжами. Теперь на их просьбы восстановить жилье, отвечают — "восстанавливать его должна Украина, а не Россия" — говориться в сообщении.

На видео видно, как группа людей с плакатом "Верните наше жилье" обращается к "властям" Мариуполя, однако все напрасно. Оккупанты продолжают продвигать нарратив, что это не Россия "разрушила дома людей".

Кроме этого в сети уже показали, как оккупационные власти восстановили набережную. Ее реконструкция завершилась весной 2025 года, но уже почти все тротуары в трещинах и начинают сыпаться. На видео мужчина говорит, что "власти" просто сэкономили на щебне и цементе, использовав дешевый.

"Уже через два года эта набережная развалится. Вы только посмотрите, она уже сыпется", — говорит автор видео.

В то же время сами пляжи и город пустые. Туристов фактически нет, а местным не до развлечений. На фото видно, что даже в центре Мариуполя вечером почти никого нет. А на некоторых видео город вообще выглядит, как будто спит и там нет никакой жизни.

Пустая набережная Мариуполя

Центр Мариуполя сейчас

Пустые пляжи Мариуполя

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Евпатория в оккупации стала похожа на Припять. Так как там пляжи пустые, зато работает барахолка.