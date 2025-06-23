На пляжах стоит гул из-за военных. Как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь (видео)

До полномасштабной войны сюда приезжало более 100 тысяч человек

Российская оккупация уничтожила немало курортных городов Украины. Не исключением стал и Мариуполь на берегу Азовского моря.

"Телеграф" расскажет и покажет, как сейчас выглядит это место. Заметим, что Мариуполь был оккупирован еще в 2022 году весной и с тех пор курорт не видел нормального летнего сезона.

В сети уже появились свежие кадры города. На этих роликах в глаза бросается то, что на море фактически нет людей. Туристов не видно ни на пляже, ни в воде. Правда, в кадр попала женщина на сапе с собакой. Однако над морем регулярно пролетают военные вертолеты, что тоже видно на видео.

Отдых на пляже в оккупации не привлекает даже местных, особенно учитывая неухоженные пляжи и угрозы мин в воде. К тому же Мариуполь – это портовый город, поэтому не все участки побережья доступны для отдыха.

Мариуполь до оккупации

Мариуполь на карте

Добавим, что в 2021 году Мариуполь принял более 100 тысяч туристов за один летний сезон. А украинские власти планировали наращивать эти масштабы, создавая дополнительные курортные места. Планировалось, что в 2022 году на отдых приедет до 150 тысяч туристов, а в 2023 — уже более 200 тысяч. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит некогда популярный курорт Бердянск. Город уже более 3 лет оккупации.