Мойнакское озеро потеряло воду и посетителей

Знаменитое Мойнакское озеро в оккупированной Евпатории почти полностью высохло. Водоем, где еще 11 лет назад тысячи туристов купались и лечились целебными грязями, сейчас почти полностью высох.

Вместо отдыхающих на берегу можно увидеть только трещины на сухой земле. "Телеграф" покажет, что осталось от бывшей жемчужины Крыма.

Озеро до оккупации: тысячи туристов каждый год

До 2014 года Мойнакское озеро было настоящей жемчужиной Крыма. Площадь озера составляла около 1,76 кв. Глубина не превышала одного метра. Удобные песчаные берега привлекали тысячи туристов.

Мойнакское озеро, Крым

Отдыхающие на озере

Главной ценностью водоема была богатая минералами рапа и лечебные грязи с серебром, цинком, калием и кальцием. Озеро использовали для грязелечения еще с XIX века. С 1886 года на берегу работала бальнеологическая лечебница, куда приезжали лечиться известные люди того времени.

Лечение грязями

Отдыхающие приезжали сюда не только лечиться, но и делать необычные фотосессии. Особый цвет воды от микроскопических водорослей делал озеро очень живописным. Туристы плавали в целебной рапе, принимали грязевые ванны и отдыхали на комфортных песчаных пляжах.

Как курорт выглядит теперь

Сейчас от былой славы озера практически ничего не осталось. Местные жители сообщают, что водоем катастрофически обмелел. На дне остались только следы прежнего богатства.

Мойнакское озеро на карте

Мойнакское озеро, июль 2025 года

Вот во что превратился популярный курорт

Последствия оккупации

Так выглядит "русский мир"

Вот что осталось от озера

Туристов на озере практически нет. Вместо сотен отдыхающих, которые раньше каждый день приезжали сюда, теперь можно увидеть только пустые берега и высохшие участки дна. Гостиницы и санатории, годами строившиеся вокруг озера, потеряли смысл из-за отсутствия воды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь и что с его восстановлением. Оккупационные власти продолжают обвинять во всем Украину.