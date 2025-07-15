Не пляж, а болото. Как сейчас выглядит оккупированный курорт Черного моря (видео)

Россияне захватили его в первый день полномасштабного вторжения

Оккупированные курорты не только Азовского, но и Черного моря с каждым годом приходят в упадок все больше. К сожалению, это касается и Скадовска в Херсонской области.

Соответствующее видео было опубликовано местным пабликом Херсона. На кадрах показывают пустой пляж, который уже трудно так назвать.

"Треш: так сейчас выглядят пляжи в Скадовске", — говорится в подписи под видео.

Скадовск до оккупации

Скадовск до оккупации

На видео видно, что почти все побережье Черного моря усеяно мелкой травой вперемешку с песком, словно солома. Однако это старые высохшие водоросли, которые ежегодно вымывает на берег, но их не убирают. Поэтому пляж некогда популярного Скадовска фактически превращается в болото.

К тому же даже людей нет у моря и это, несмотря на разгар сезона и довольно жаркое лето. Учитывая такое состояние побережья, можно предположить, что и в море вода не намного лучше.

Скадовск до оккупации

Скадовск после оккупации

Скадовск на карте

Напомним, что Скадовск был оккупирован российскими войсками 24 февраля 2022, в первый день полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска вошли в город после взрывов, которые слышали местными жителями в соседней Новой Каховке.

Однако до оккупации еще в 2021 году Скадовский район Херсонской области принял более 1,1 миллиона внутренних туристов. А сама курортная зона Скадовска — около 150-160 тысяч отдыхающих в год. Сейчас курортного сезона в этой местности нет уже более 3 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что легендарный оккупированный курорт Азовского моря атаковали медузы. Купаться в море невозможно.