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Не пляж, а болото. Как сейчас выглядит оккупированный курорт Черного моря (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как сейчас выглядит оккупированный Скадовск Новость обновлена 15 июля 2025, 15:48
Как сейчас выглядит оккупированный Скадовск. Фото Коллаж, "Телеграф"

Россияне захватили его в первый день полномасштабного вторжения

Оккупированные курорты не только Азовского, но и Черного моря с каждым годом приходят в упадок все больше. К сожалению, это касается и Скадовска в Херсонской области.

Соответствующее видео было опубликовано местным пабликом Херсона. На кадрах показывают пустой пляж, который уже трудно так назвать.

"Треш: так сейчас выглядят пляжи в Скадовске", — говорится в подписи под видео.

Скадовск до оккупации
Скадовск до оккупации
Скадовск до оккупации
Скадовск до оккупации

На видео видно, что почти все побережье Черного моря усеяно мелкой травой вперемешку с песком, словно солома. Однако это старые высохшие водоросли, которые ежегодно вымывает на берег, но их не убирают. Поэтому пляж некогда популярного Скадовска фактически превращается в болото.

К тому же даже людей нет у моря и это, несмотря на разгар сезона и довольно жаркое лето. Учитывая такое состояние побережья, можно предположить, что и в море вода не намного лучше.

Скадовск до оккупации
Скадовск до оккупации
Скадовск после оккупации
Скадовск после оккупации
Скадовск на карте
Скадовск на карте

Напомним, что Скадовск был оккупирован российскими войсками 24 февраля 2022, в первый день полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска вошли в город после взрывов, которые слышали местными жителями в соседней Новой Каховке.

Однако до оккупации еще в 2021 году Скадовский район Херсонской области принял более 1,1 миллиона внутренних туристов. А сама курортная зона Скадовска — около 150-160 тысяч отдыхающих в год. Сейчас курортного сезона в этой местности нет уже более 3 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что легендарный оккупированный курорт Азовского моря атаковали медузы. Купаться в море невозможно.

Теги:
#Море #Скадовск #Курорт #Оккупация