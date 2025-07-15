В море не зайти. Легендарный курорт Азовского моря атаковали медузы (видео)

Пляжи моря почти без людей

Российская оккупация уничтожила немало украинских курортов, в том числе и поселок Урзуф на побережье Азовского моря. В сети уже показали, как сейчас выглядят известные и некогда популярные пляжи.

Соответствующее видео опубликовал один из пабликов Донбасса. Когда именно был снят ролик не известно, однако вероятнее всего видео свежее.

"Смотрите, море теплое, почти чистое. Однако уже целая куча медуз, купаться тяжело", — говорит мужчина в видео.

Урзуф до оккупации

Урзуф до оккупации

На видео видно, что все побережье практически кишит медузами. Их вымывает на берег, а купаться в море тяжело. Медуз настолько много, что вода напоминает какой суп или кисель с ними. К тому же медузы могут жалить, потому купаться в таком море небезопасно.

Заметим, что уже несколько лет в Урзуфе и большинстве курортов Азовского моря с наступлением жары начинается сезон медуз. И именно в этот период в воду практически нельзя войти. К тому же, людей с 2022 года на пляжах и не так много. С начала российской оккупации сезон в курортных населенных пунктах Азовского моря практически не начинается. Пляжи пустые даже в хорошую погоду и в разгар лета.

Урзуф после оккупации

Урзуф до оккупации

Урзуф на карте

Напомним, что Кирилловку также уже догнала беда с морем. Однако здесь проблема не в медузах, а в чрезмерном разрастании водорослей – море "зацвело".

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь и есть ли люди на пляжах. К слову, местные уже долгое время требуют от "власти" восстановления разрушенного жилья, а в ответ слышат — "восстанавливать его должна Украина, а не Россия".