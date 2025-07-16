По Николаеву на любой вкус: сколько в Украине сел и городов с этим названием и где они находятся

Одного Николаева украинцам явно недостаточно

В Украине есть множество населенных пунктов с необычными названиями, чего стоит один Николаев. Конечно можно было подумать, что уж наверняка все знают о существовании этого областного центра неподалеку от побережья Черного моря. Однако все ли знают, что в Украине населенных пунктов с этим названием аж 6 штук?

При этом большинство из них (три) находятся даже не в Николаевской области, а во Львовской. А вот самый старый Николаев находится в Хмельницкой области — ему уже 470 лет.

Николаев, Львовская область

Город Николаев находится неподалеку от Львова, а годом его основания считается 1570. Впрочем, статус города он получил лишь в 1934-м.

Конечно с южным Николаевом он не сравнится по размерам — его население составляет лишь около 15 тысяч человек. Однако длинная история все может вызвать интерес у путешественников по Украине. Взгляните только, какая красивая часовня там есть.

Часовня в Николаеве (Львовская область)

Первый Николаев во Львовской области

Дежавю

Очевидно львовяне любят Николаев, так как еще один населенный пункт с таким названием находится совсем неподалеку от Львова, но с другой стороны. В этот раз речь идет о маленьком селе с населением в около 300 человек. Что характерно, первое упоминание о нем датируется 1670 годом, то есть даже это село старее чем "большой" Николаев.

Николаев номер два

Вы не поверите, что еще находится во Львовской области

Впрочем, не станем тянуть интригу — речь идет об еще одном Николаеве, который находится прямо на админгранице Волынской области. Это более крупный населенный пункт, чем предыдущий Николаев, в котором проживает около 1200 человек.

Точная дата основания не упоминается, но ориентировочно это 18 век. В немецкой Википедии есть упоминание о том, что с 1772 года село входило в состав Австро-Венгрии, так что наверняка у местных жителей есть история-другая о старых временах.

Внезапно, еще один Николаев

Николаев до того, как это стало мейнстримом (ну почти)

В далеком 1555 году в Хмельницкой область появилось село Николаевка, которое было основано по приказу польского короля Сигизмунда II. Однако спустя сотню лет, оно было захвачено турками и почти исчезло, возрождение и настоящее заселение началось лишь после 1720 года, когда оно и было переименовано в Николаев.

Однако ребрендинг хоть и помог восстать из пепла, но населенный пункт продолжил регулярно подвергаться набегам турков и татар. С целью обороны там были сооружены наблюдательные башни, а также подземные ходы. К слову тоннели остались до сих пор, так что любителям необычных локаций стоит обратить на них внимание.

Еще один Николаев

Тем временем, где-то на другой стороне Украины

Последний Николаев находится в Черниговской области и в отличие от западных тезок длительной историей он похвастаться не может. Известно, что в 1869 году эта территория не была заселенной, а в 1924 году Николаев уже упоминается, но как Хутор. Очевидно, что появился он где-то в этом промежутке, хотя по некоторым данным его корни уходят в 16 век.

В 1924 году там проживало около 800 человек, но к 2017 году население сократилось до 22 человек.

Николаев в Черниговской области

Стоит отметить, что в Украине хватает населенных пунктов с названиями в честь других городов и даже стран. Например, в Одесской области есть свой Китай.