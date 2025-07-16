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По Николаеву на любой вкус: сколько в Украине сел и городов с этим названием и где они находятся

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Два разных Николаева и оба во Львовской области Новость обновлена 16 июля 2025, 19:28
Два разных Николаева и оба во Львовской области

Одного Николаева украинцам явно недостаточно

В Украине есть множество населенных пунктов с необычными названиями, чего стоит один Николаев. Конечно можно было подумать, что уж наверняка все знают о существовании этого областного центра неподалеку от побережья Черного моря. Однако все ли знают, что в Украине населенных пунктов с этим названием аж 6 штук?

При этом большинство из них (три) находятся даже не в Николаевской области, а во Львовской. А вот самый старый Николаев находится в Хмельницкой области — ему уже 470 лет.

Николаев, Львовская область

Город Николаев находится неподалеку от Львова, а годом его основания считается 1570. Впрочем, статус города он получил лишь в 1934-м.

Конечно с южным Николаевом он не сравнится по размерам — его население составляет лишь около 15 тысяч человек. Однако длинная история все может вызвать интерес у путешественников по Украине. Взгляните только, какая красивая часовня там есть.

Николаев во Львовской области
Часовня в Николаеве (Львовская область)
Город Николаев под Львовом
Первый Николаев во Львовской области

Дежавю

Очевидно львовяне любят Николаев, так как еще один населенный пункт с таким названием находится совсем неподалеку от Львова, но с другой стороны. В этот раз речь идет о маленьком селе с населением в около 300 человек. Что характерно, первое упоминание о нем датируется 1670 годом, то есть даже это село старее чем "большой" Николаев.

Село Николаев во Львовской области
Николаев номер два

Вы не поверите, что еще находится во Львовской области

Впрочем, не станем тянуть интригу — речь идет об еще одном Николаеве, который находится прямо на админгранице Волынской области. Это более крупный населенный пункт, чем предыдущий Николаев, в котором проживает около 1200 человек.

Точная дата основания не упоминается, но ориентировочно это 18 век. В немецкой Википедии есть упоминание о том, что с 1772 года село входило в состав Австро-Венгрии, так что наверняка у местных жителей есть история-другая о старых временах.

Село Николаев на границе Львовской и Волынской областей
Внезапно, еще один Николаев

Николаев до того, как это стало мейнстримом (ну почти)

В далеком 1555 году в Хмельницкой область появилось село Николаевка, которое было основано по приказу польского короля Сигизмунда II. Однако спустя сотню лет, оно было захвачено турками и почти исчезло, возрождение и настоящее заселение началось лишь после 1720 года, когда оно и было переименовано в Николаев.

Однако ребрендинг хоть и помог восстать из пепла, но населенный пункт продолжил регулярно подвергаться набегам турков и татар. С целью обороны там были сооружены наблюдательные башни, а также подземные ходы. К слову тоннели остались до сих пор, так что любителям необычных локаций стоит обратить на них внимание.

Николаев в Хмельницкой области
Еще один Николаев

Тем временем, где-то на другой стороне Украины

Последний Николаев находится в Черниговской области и в отличие от западных тезок длительной историей он похвастаться не может. Известно, что в 1869 году эта территория не была заселенной, а в 1924 году Николаев уже упоминается, но как Хутор. Очевидно, что появился он где-то в этом промежутке, хотя по некоторым данным его корни уходят в 16 век.

В 1924 году там проживало около 800 человек, но к 2017 году население сократилось до 22 человек.

Николаев в Черниговской области
Николаев в Черниговской области

Стоит отметить, что в Украине хватает населенных пунктов с названиями в честь других городов и даже стран. Например, в Одесской области есть свой Китай.

Теги:
#Львовская область #Николаев #Черниговская область #Хмельницкая область