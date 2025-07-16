По Миколаєву на будь-який смак: скільки в Україні сіл та міст із цією назвою і де вони знаходяться

Одного Миколаєва українцям явно замало

В Україні є безліч населених пунктів із незвичайними назвами, чого вартий один Миколаїв. Звичайно ж, можна було подумати, що напевно всі знають про існування цього обласного центру неподалік узбережжя Чорного моря. Проте чи всі знають, що в Україні населених пунктів із цією назвою аж 6 штук?

При цьому більшість із них (три) перебувають навіть не на Миколаївщині, а на Львівщині. А ось найстаріший Миколаїв знаходиться на Хмельниччині — йому вже 470 років.

Миколаїв, Львівська область

Місто Миколаїв знаходиться неподалік Львова, а роком його заснування вважається 1570. Втім, статус міста він отримав лише 1934-го.

Звичайно, з південним Миколаєвом він не зрівняється за розмірами — його населення становить лише близько 15 тисяч осіб. Однак довга історія все може викликати інтерес у мандрівників Україною. Погляньте лишень, яка гарна каплиця там є.

Каплиця у Миколаєві (Львівська область)

Перший Миколаїв у Львівській області

Дежавю

Очевидно, львів’яни люблять Миколаїв, бо ще один населений пункт з такою назвою знаходиться теж зовсім неподалік Львова, але з іншого боку. Цього разу йдеться про маленьке село з населенням близько 300 осіб. Що характерно, перша згадка про нього датується 1670 роком, тобто навіть це село старіше, ніж "великий" Миколаїв.

Миколаїв номер два

Ви не повірите, що ще знаходиться у Львівській області

Втім, не тягтимемо інтригу — йдеться про ще один Миколаїв, який знаходиться прямо на адмінкордоні Волинської області. Це більший населений пункт, ніж попередній Миколаїв, а проживає там близько 1200 осіб.

Точна дата заснування не згадується, але орієнтовно це 18 століття. У німецькій Вікіпедії є згадка про те, що з 1772 року село входило до складу Австро-Угорщини, тож напевно місцеві жителі мають історію-іншу про старі часи.

Несподівано, ще один Миколаїв

Миколаїв до того, як це стало мейнстрімом (ну майже)

У далекому 1555 році на Хмельниччині з’явилося село Миколаївка, яке було засноване за наказом польського короля Сигізмунда II. Однак через сотню років воно було захоплене турками і майже зникло, відродження і справжнє заселення почалося лише після 1720 року, коли воно і було перейменовано на Миколаїв.

Проте ребрендинг хоч і допоміг повстати з попелу, але населений пункт продовжив регулярно піддаватися набігам турків та татар. З метою оборони там було споруджено наглядові вежі, а також підземні ходи. До речі, тунелі залишилися досі, так що любителям незвичайних локацій варто звернути на них увагу.

Ще один Миколаїв

Тим часом десь на іншому боці України

Останній Миколаїв знаходиться у Чернігівській області і на відміну від західних тезок тривалою історією він похвалитися не може. Відомо, що у 1869 році ця територія не була заселеною, а 1924 року Миколаїв вже згадується, але як хутір. Очевидно, що з’явився він десь у цьому проміжку, хоча за деякими даними його коріння сягає 16 століття.

В 1924 році там проживало близько 800 осіб, але до 2017 року населення скоротилося до 22 осіб.

Миколаїв у Чернігівській області

Варто зазначити, що в Україні вистачає населених пунктів із назвами на честь інших міст та навіть країн. Наприклад, на Одещині є свій Китай.