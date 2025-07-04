В Украине есть свой Китай: где его найти

Название "Китай" имеет несколько увлекательных версий происхождения

В сердце Измаильского района Одесской области раскинулось одно из самых известных и живописных пойменных озер Придунавья – озеро Китай. Отделенный от Дуная дамбой, этот водоем является чрезвычайно важной частью местной экосистемы — она служит источником орошения для сельскохозяйственных угодий и приютом для многочисленных видов флоры и фауны.

"Телеграф" рассказывает подробно об этом месте.

География

Озеро Китай имеет вытянутую форму — с севера на юг его длина достигает 24 км, а общая площадь составляет около 60 км. Ширина колеблется от 3 до 3,7 км, а глубина в северной части достигает 5 метров. В летние месяцы вода прогревается до +27 ° C, зимой же озеро замерзает. Благодаря умеренному уровню минерализации озерная вода обладает особыми физико-химическими свойствами.

Рельеф берегов разнообразен: от крутых обрывов до спокойных песчаных пляжей. Озеро условно делится на северную и южную части, соединенные проливом шириной 600 метров. Через нее пролегает мост, что позволяет удобно путешествовать между берегами.

Расположение озера Китай на карте

Откуда произошло название

Происхождение названия "Китай" имеет несколько интересных версий. По одной из них, кочевники, наткнувшись на красноватые берега озера, сравнили их с китайскими землями, где подобная глина является привычной. Другая гипотеза связывает название с племенами хитаи (или китаи), которые в древности селились на этих территориях и дали водоему свое имя.

Озеро Китай в Одесской области

Что интересного на водоеме

Озеро Китай — это настоящий рай для рыбаков. Здесь водятся щука, окунь, сом, лещ, а также искусственно разводятся карась, белый амур и толстолоб. Любители спокойного отдыха могут наслаждаться тишиной природы с удочкой в руках или провести день на пляжах южного побережья, где есть удобные места для купания и пикников.

Озеро Китай в Одесской области

Рядом с озером расположены исторические локации, в частности, знаменитая Измаильская крепость — один из главных туристических объектов региона. В селах неподалеку (Старые Трояны, Фурмановка, Красный Яр) можно познакомиться с традициями Южной Бессарабии, отведать местную кухню и почувствовать настоящее украинское гостеприимство.

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