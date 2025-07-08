В Украине есть целый населенный пункт под названием... Олег: где его найти

Более 20 лет назад в селе проживало всего несколько десятков человек

На просторах Украины существует множество удивительных мест с довольно необычными названиями. К таким можно отнести село в Одесской области, которое называется Олег.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно об этом селе, его историю и другие интересные факты. Отметим, Олег до 2017 года принадлежал к Великомихайловскому району Одесчины, пока его не ликвидировали.

Село было основано в 1920 году. Его площадь составляет 0,13 км².

Согласно переписи 1989 года население села составляло 50 человек, из которых 22 мужчины и 28 женщин. А по переписи населения 2001 года в селе проживало 35 человек.

На карте видно, что в селе есть всего две небольшие улицы. На них расположены несколько десятков домов и зданий.

Село Олег на карте

Село Олег на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тернопольской области есть село с необычным названием. Что касается происхождения названия, то тут версий огромное количество. Одна из наиболее популярных говорит, что это каким-то образом связано с бубликами и оладушками (млинці), хотя выглядит она как более новая адаптация. Также название села вызывает стойкую ассоциацию с именем певца Иво Бобула.