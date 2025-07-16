"Они поступают": Трамп подтвердил поставки Patriot для Украины и сделал заявление о Путине

Первые ракеты и системы ПВО уже отправились к союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и сами системы уже начали отгружаться для передачи странам НАТО. Это означает, что в скором времени ракеты уже получит украинская армия. Также Трамп подтвердил ультиматум Владимиру Путину, но снова сделал "комплиментарное" заявление российскому правителю.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа перед прессой на авиабазе Эндрюс. На вопрос журналистов ответил, что первые ракеты и системы ПВО уже отправились к союзникам США в Европе.

"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", – заявил он журналистам.

Отметим, что пока нет подтверждений этой информации из Европы, включая Германию, которая выступает заказчиком двух батарей Patriot и боеприпасов к ним. Украина тоже не подтверждала слова Трампа.

Также Трамп высказался по поводу Путина и своего ультиматума. Американский президент снова по неизвестным причинам считает, что Путин якобы хочет мира в Украине. Хотя по словам самого Трампа, у него не было телефонных разговоров с Путиным с момента, как объявил о возможности новых санкций против России.

"Он хочет мира, и я думаю, что он хочет, я надеюсь, что он хочет. Мы скоро узнаем, и это должно произойти за срок до 50 дней", – заявил он журналистам.

Трамп еще 14 июля заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине на средства Европы. Известно, что США собираются через НАТО продать вооружение примерно на 10 млрд долларов, большая часть из этого объема уйдет Украине. Кроме того, Россию и страны, которые покупают российские энергоресурсы или оказывают России помощь, ждут огромные тарифы, если Кремль не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Напомним, что Германия развернула собственную производственную линию, выпускающую ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Часть этих боеприпасов в будущем будет получать Украина. Также Германия купит в США для Украины две батареи систем ПВО, поскольку немецкие Patriot Киев не получит – у Берлина их осталось всего шесть. Президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.

Интересно, что хотя Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot, он не уточнял, что это будет – батареи или пусковые установки. Найти для Украины 17 батарей будет очень тяжело и дорого. Но есть одна страна, которая имеет восемь батарей и планирует вывести их из эксплуатации.