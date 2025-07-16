Трамп хочет отдать Украине замороженные российские активы: что это за деньги и как их получить

Рассказываем, что такое замороженные активы, чем они отличаются от конфискованных, и могут ли добраться до Украины

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления военной помощи Украине за счет замороженных российских активов. Речь идет о пяти миллиардах долларов, которые хранятся в американских банках.

Такие данные приводит CBS News, ссылаясь на собственные источники администрации. От предыдущего президента Джозефа Байдена осталось 3,86 млрд долларов, одобренных Конгрессом, но Белый дом ищет дополнительное финансирование. Телеграф решил объяснить, что это за деньги и откуда они взялись.

Что такое замороженные активы и откуда они взялись

Замороженные российские активы – это деньги Центрального банка России, которые хранились в западных странах до начала полномасштабной войны. После вторжения в Украину в феврале 2022 г. США и союзники арестовали эти средства.

Общая сумма замороженных российских резервов составляет от 280 до 330 млрд долларов. Большинство этих денег хранится в Европе, а именно в бельгийской компании Euroclear – около 200 миллиардов долларов.

США контролируют всего 5 миллиардов долларов из этой суммы. Франция владеет значительной частью остальных европейских активов.

Как работают замороженные активы сейчас

Первоначально российские деньги были в виде долговых ценных бумаг в евро и долларах. Впоследствии эти бумаги превратились в наличные деньги, которые размещают на денежных рынках.

В 2024 году Euroclear заработал примерно 7 миллиардов долларов процентов по российским средствам. Эти деньги называют "чрезвычайным доходом".

Правительство Бельгии получает 25% этого дохода. В 2024 году страна получила около 2 миллиардов долларов. Эти средства Бельгия обязалась передать Украине.

Ссуда вместо конфискации

Несмотря на то, что об отправке замороженных активов РФ Украине говорилось не раз, страны G7 и ЕС не смогли договориться о полном изъятии. В июне 2024 года они согласились на заем в 50 миллиардов долларов для Украины.

Этот заем будут погашаться за счет процентов по российским активам. США и ЕС выделили по 20 миллиардов долларов каждый, а Канада, Великобритания и Япония предоставили сдачу.

Администрация Байдена выплатила американскую часть займа за несколько недель до завершения его президентской каденции. Великобритания и Франция обнародовали свои первые платежи в начале марта. По данным Financial Times, в настоящее время было выплачено 28 миллиардов из конфискованных Европой активов РФ.

Правовые препятствия для конфискации

Почему Украине так тяжело получить замороженные российские активы? Дело в том, что многие страны считают полную конфискацию активов юридически сложной. Они ссылаются на международное право и боятся сделать прецедент.

В апреле 2024 года президент Байден подписал Закон о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO Act). Этот закон разрешает изъятие в США, но только при сотрудничестве с G7.

Администрация Байдена не воспользовалась этими полномочиями для полной конфискации активов, вместо этого выбрав механизм займа. Новая администрация Трампа рассматривает возможность использования этих активов для военной помощи Украине.

Позиции разных стран:

Великобритания и Польша поддерживают полное изъятие активов.

Эстония активно лоббирует эту идею среди партнеров по ЕС.

Франция — по закону исключение невозможно.

Германия пока не определилась.

Франция ведет переговоры с Великобританией и Германией о возможном изъятии в случае нарушения Россией будущих соглашений.

Немецкие чиновники озабочены тем, что конфискация может дать основания для требований репараций во время Второй мировой войны. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард также опасается за репутацию евро.

А что говорят в РФ

Глава Кремля утверждает, что арест активов нарушает международное право. Москва угрожает конфискацией западных активов в России на сумму примерно 300 миллиардов долларов в ответ. Это еще один сдерживающий фактор для того, чтобы не отдавать замороженные активы Украине.

Россия уже конфисковала физические активы европейских компаний. В частности, российские суды изъяли 440 миллионов долларов со счетов JP Morgan в России. Случилось это сразу после подписания Байденом Закона о РЕПО в апреле 2024 года.

Будущее активов

По данным Brookings, если активы не используют в переговорах, они будут оставаться замороженными, и это может длиться десятилетиями, например, до выплаты российских репараций или новой европейской позиции по конфискации.

Кроме того, политические настроения могут измениться, ведь Россия продолжает вмешиваться в европейскую политику и оказывать давление на дружественные государства, такие как Венгрия и Словакия.

Европейские чиновники рассматривают передачу активов Euroclear в инвестиционный инструмент под управлением ЕС. Благодаря этому инструменту ЕС сможет инвестировать российские деньги в активы с более высокой доходностью. Это принесет больше доходов для погашения ссуд и поддержки Украины.

План также отделит статус российских активов от голосований государств-членов за возобновление санкций. Это устранит рычаги влияния Венгрии и гарантирует, что Россия не увидит денег для выплаты репараций.

Справка. Замораживание активов — это временная мера, не нарушающая права собственности.

Конфискация – это передача права собственности. Она требует судебного решения или специального законодательства.

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