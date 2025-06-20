Когда-то здесь выращивали виноград? Как киевский район Виноградарь получил свое название

Первые многоэтажки здесь появились в 1970-х годах

Виноградарь – один из самых молодых районов Киева, но с интересной историей. Еще в начале XX века здесь не было ни многоэтажек, ни супермаркетов – только сады и огороды.

"Телеграф" рассказывает, почему киевский район получил такое название.

Виноградники Бекаса

В 1907 году персидский подданный Исаак Иванович Бекас взял в аренду землю на Ветряных горах (ныне часть Виноградаря) для выращивания винограда. Он обустроил целых 17 десятин, продал свой урожай через магазинчик на ул. Владимирской, 46, и привлек внимание горожан — вскоре другие также засаживали виноград.

Этот пример урбанистического виноградарства дал название местности – "Виноградарь".

Мирорайон Виноградарь в Киеве

Колхозы и развитие

В 1932-1937 годах действовало хозяйство "Ветряные горы", где было 49 га под виноградником, и работало более 100 работников.

С 1935 года действовал колхоз "Виноградарь", который объединил окружающие виноградники. Впрочем, в 1957 году хозяйство закрыли – начался упадок лозовых насаждений.

Раньше на Виноградаре были сады и огороды

Жилая застройка

Между 1975 и 1987 годами на месте старых садов построили современный жилмассив — многоэтажные дома, проспекты Правда, Свободы и другие инфраструктурные объекты сформировали образ современного Виноградаря.

Улица Порика на Виноградаре, 1983 год

Виноградарь сегодня

Сейчас Виноградарь – это большой жилой массив в Подольском районе столицы. Микрорайон граничит с Приоркой и Пуща-Водицей и продолжает активно развиваться. Здесь много зеленых зон, новостроек, супермаркетов, кафе, детсадов и школ.

Сегодня на Виноградар строят метро. Однако процесс затянулся на годы. Еще в 2018-2019 годах столичные власти обещали построить метро всего за 2-3 года. Планировали открыть две станции ("Мостицкая" и "Проспект Правды") еще до конца 2021 года. Однако строительство стартовало формально весной 2019-го, а уже осенью 2020-го сроки перенесли сначала на конец 2022-го, затем — на 2023-й. Сейчас метро обещают построить до 2027 года.

Строительство метро на Виноградаре

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