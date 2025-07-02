Краснокнижные птицы поселились на месте бывшего Каховского водохранилища (видео)

Эти птицы обычно гнездятся только в дельте Дуная и на побережье Черного моря

Недавно на территории, где раньше было Каховское водохранилище близ Никополя, заметили необычное явление — возвращение пеликанов. Видео с этими величественными птицами, спокойно плавающими в новообразованных водоемах, снял один из местных жителей, и оно быстро приобрело популярность в сети.

После разрушения Каховской ГЭС природа начала самостоятельно восстанавливаться самым неожиданным способом. Вблизи Никополя образовались мелководные участки и заболоченные территории, ставшие идеальной средой для редких водных птиц.

Редкие птицы из Красной книги Украины

На кадрах видно, как несколько кудрявых пеликанов плавают по мелководью, образовавшемуся после значительного обмеления бывшего водохранилища. Эти птицы достаточно редки для нашего региона. В частности, розовый и кудрявый пеликаны, занесенные в Красную книгу Украины, обычно гнездятся в дельте Дуная, на побережье Черного моря и в отдельных заповедных зонах юга страны.

Пеликаны — это большие водные птицы с массивным телом, длинной шеей и характерным длинным клювом, который в 4-5 раз длиннее головы. На нижней части клюва расположен кожаный мешок, который может значительно растягиваться и служит для ловли рыбы, переноски материалов для гнезда и терморегуляции. Вес взрослой птицы колеблется от 7 до 14 кг, а размах крыльев может достигать от 1,27 до 3,2 метра в зависимости от вида.

Пеликаны охотятся преимущественно на рыбу, а также могут ловить амфибий, мелких ракообразных и даже насекомых. Они часто охотятся коллективно, образуя линию или дугу, чтобы загнать рыбу на мелководье, где ловят ее своими подклювными мешками.

Воздействие разрушительных событий на экосистему

После разрушительных событий июня 2023 г., когда была повреждена Каховская ГЭС, уровень воды в водохранилище резко упал, и на его месте появились многочисленные мелководные участки, заболоченные территории и небольшие озерца. Именно такие условия идеально подходят для пеликанов, ищущих спокойные водоемы для гнездования и поиска пищи. Появление этих птиц в Никопольском районе стало настоящей неожиданностью и свидетельством того, как природа быстро адаптируется к переменам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где отдыхают краснокнижные пеликаны в Украине. Эта величественная птица, когда-то гнездившаяся на побережьях Черного и Азовского морей, сейчас редкий гость в Украине, встречается преимущественно во время миграций.