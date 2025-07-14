Погода наказывает россиян: молнии уничтожают дома и бьют по отдыхающим (видео)

В Москве из-за грозы случились пожары, а в Тульской области людей убило на пляже

На головы москвичей сошла "кара небесная" — во время грозы из-за ударов молний там загорелось по меньшей мере четыре частных дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщают российские telegram-каналы. Там также показали кадры с мест возгораний.

Согласно обнародованной информации, дома находятся:

в Кунцево;

в Алексино (Истринский район);

в Ивонино (Одинцовский район);

Вороново.

В первых трех случаях причиной стали попадания молний, о причинах пожара в доме в Вороново не сообщалось. О пострадавших информации не поступало.

А вот в Тульской области на территории парк-отеля "Шахтер" молния убила троих человек. По предварительной информации она ударила в мокрый песок на пляже, после чего 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина умерли на месте. Всего там было семь человек, однако остальных спасли резиновые сланцы.

Три человека убиты молнией в Тульской области

Стоит отметить, что стихия уже несколько дней терроризирует жителей российской столицы и пригородов. Только в субботу, 12 июля, там четыре человека утонули на разных пляжах.