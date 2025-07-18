Россия оккупировала уникальное украинское озеро, одновременно пресное и соленое (фото и карта)

Высокие и обрывистые берега этого озера настолько извилисты, что сами образуют небольшие заливы

На территории временно оккупированного Крыма расположено озеро под названием Донузлав. До 2014 года это было место расположения Южной военно-морской базы. На озере базировались корвет "Луцк", десантный корабль "Кировоград" и другие суда Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно об озере Донузлав, где оно находится и какую имеет историю.

Что известно об озере

Самая большая глубина — 27 м, в устье ширина достигает 8,5 км, а в верховье мелеет и сужается до нескольких сотен метров. От моря Донузлав отделен песчаной пересыпью, длина которой составляет 9 км, ширина – от 200 до 600 метров. Площадь зеркальной поверхности Донузлава составляет 47 км.

Озеро является солёным. В устье концентрация соли такая же, как в море, но по мере продвижения вверх озеро мелеет, и многочисленные донные родники значительно опресняют его. В устье водится разная рыба: ставрида, бычок, кефаль, барабулька, а в верховье пресноводная — толстолобик, карп.

Что интересно, высокие и обрывистые берега Донузлава настолько извилисты, что сами образуют небольшие заливы. В некоторых местах высота берега над уровнем воды составляет 25 метров. Дно затянуто 10-метровым слоем ила.

Озеро Донузлав

Также важно отметить, что в Советском Союзе район озера Донузлав был сверхсекретным. До 1994 года здесь располагалась Крымская военно-морская база Черноморского флота, а после — до 2014 года Южная военно-морская база Украины. В состав Крымской военно-морской базы входили подразделения противолодочной морской авиации и кораблей-истребителей.

Это место было выбрано по той причине, что озеро Донузлав представляет собой лучшую естественную гавань на Чёрном море.

Озеро Донузлав

Где находится озеро Донузлав

Это самое большое озеро Черноморского района и самое глубокое озеро Крыма. Принадлежит к группе озер Тарханкутской. Оно буквально врезается вглубь полуострова на 30 км, отделяя Тарханкутский полуостров от остального Крыма.

Озеро Донузлав на карте

В озеро впадает балка Старый Донузлав протяженностью 45 км и площадью водосбора 326 км². Балка имеет разветвленную сеть – 38 притоков разного порядка. Также в озеро Донузлав впадают балки Донузлав (длина 38 км) у села Красноярское, Чернушка (7 км) — у пропавшего села Чернушки, Бурнук (10 км) — у поселка Новоозерное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что возле Чернигова протекает озеро, как из сказки. Черниговчане и гости области приезжают сюда, чтобы полюбоваться птицами и при этом покормить их.