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Россия оккупировала уникальное украинское озеро, одновременно пресное и соленое (фото и карта)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Что известно об озере Донузлав Новость обновлена 18 июля 2025, 17:48
Что известно об озере Донузлав. Фото Коллаж "Телеграфа"

Высокие и обрывистые берега этого озера настолько извилисты, что сами образуют небольшие заливы

На территории временно оккупированного Крыма расположено озеро под названием Донузлав. До 2014 года это было место расположения Южной военно-морской базы. На озере базировались корвет "Луцк", десантный корабль "Кировоград" и другие суда Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно об озере Донузлав, где оно находится и какую имеет историю.

Что известно об озере

Самая большая глубина — 27 м, в устье ширина достигает 8,5 км, а в верховье мелеет и сужается до нескольких сотен метров. От моря Донузлав отделен песчаной пересыпью, длина которой составляет 9 км, ширина – от 200 до 600 метров. Площадь зеркальной поверхности Донузлава составляет 47 км.

Озеро является солёным. В устье концентрация соли такая же, как в море, но по мере продвижения вверх озеро мелеет, и многочисленные донные родники значительно опресняют его. В устье водится разная рыба: ставрида, бычок, кефаль, барабулька, а в верховье пресноводная — толстолобик, карп.

Что интересно, высокие и обрывистые берега Донузлава настолько извилисты, что сами образуют небольшие заливы. В некоторых местах высота берега над уровнем воды составляет 25 метров. Дно затянуто 10-метровым слоем ила.

Что известно об озере Донузлав
Озеро Донузлав

Также важно отметить, что в Советском Союзе район озера Донузлав был сверхсекретным. До 1994 года здесь располагалась Крымская военно-морская база Черноморского флота, а после — до 2014 года Южная военно-морская база Украины. В состав Крымской военно-морской базы входили подразделения противолодочной морской авиации и кораблей-истребителей.

Это место было выбрано по той причине, что озеро Донузлав представляет собой лучшую естественную гавань на Чёрном море.

Что известно об озере Донузлав
Озеро Донузлав

Где находится озеро Донузлав

Это самое большое озеро Черноморского района и самое глубокое озеро Крыма. Принадлежит к группе озер Тарханкутской. Оно буквально врезается вглубь полуострова на 30 км, отделяя Тарханкутский полуостров от остального Крыма.

Где находится озеро Донузлав
Озеро Донузлав на карте

В озеро впадает балка Старый Донузлав протяженностью 45 км и площадью водосбора 326 км². Балка имеет разветвленную сеть – 38 притоков разного порядка. Также в озеро Донузлав впадают балки Донузлав (длина 38 км) у села Красноярское, Чернушка (7 км) — у пропавшего села Чернушки, Бурнук (10 км) — у поселка Новоозерное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что возле Чернигова протекает озеро, как из сказки. Черниговчане и гости области приезжают сюда, чтобы полюбоваться птицами и при этом покормить их.

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#Украина #Крым #Озеро #Донузлав