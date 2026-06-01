Базовые вещи после переезда в пустую квартиру: без чего не начать жизнь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Квартиру не стоит обставлять сразу всем
Переезд в первую квартиру часто превращается в эмоциональный шоппинг, когда хочется купить все сразу. Но со временем становится понятно: часть вещей действительно нужна каждый день, а другая только занимает пространство и не используется.
Специалисты по "dum zahrada" советуют не обустраивать жилье наспех, а делать это постепенно. Несколько недель в новой квартире помогают понять, что действительно удобно, а что было куплено только из-за красивого вида.
Что стоит приобрести в первую очередь
В первую очередь стоит позаботиться о базовых вещах для комфортной жизни. Это то, без чего сложно обойтись с первых дней:
- удобная кровать или матрас
- базовое освещение
- шторы или жалюзи
- минимальный набор посуды
- места для хранения вещей
- стол или рабочая зона
Именно эти элементы формируют ежедневный комфорт, а не декоративные мелочи.
С большими покупками лучше подождать
Не стоит сразу тратиться на дорогие диваны, большие столы или массивную мебель. Часто через несколько недель оказывается, что они неудобны или занимают слишком много места, особенно в небольших квартирах.
Освещение играет ключевую роль
Отдельное внимание следует уделить свету. Один центральный светильник обычно не дает достаточно комфорта. Лучше сочетать несколько источников света – это делает пространство более теплым и уютным, особенно в вечернее время.
Во что следует инвестировать
Есть вещи, на которых лучше не экономить изначально: матрас, кресло для работы, освещение и системы хранения. Именно они влияют на ежедневный комфорт, тогда как декор и мелкие детали можно добавлять постепенно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что телевизоры постепенно теряют популярность, а им на смену приходят новые решения, занимающие гораздо меньше пространства.