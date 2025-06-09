Бронь от мобилизации не гарантирует выезд. Кто решает, выпустить ли мужчину за границу

Бронь не гарантирует успешный выезд

Мужчины, которые имеют официальное бронирование от мобилизации, могут покидать территорию Украины во время военного положения. Однако только с разрешения пограничника.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Передает телеканал "Киев24".

По его словам, забронированные работники имеют право выезжать за границу, в частности в командировку или отпуск. В то же время основания и цель поездки должны быть подтверждены документально.

Однако юрист Юрий Танасийчук отмечает, что даже с полным пакетом документов окончательное решение по пропуску принимает инспектор ГНСУ.

"Решение будет принято пограничником, который будет проверять документы именно в момент прохождения для того, чтобы получить разрешение или отказ", — объясняет юрист.

Более того, практические кейсы доказывают: наличие "брони" не гарантирует успешного выезда.

"Из обращений, которые поступали к нам во время подготовки документов, можем сказать: в большинстве случаев, даже когда пакет был сформирован корректно и подан в соответствии с требованиями, пограничная служба все равно отказывала в выезде", — отмечает Танасийчук.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторым мужчинам в Украине необходимо пройти медицинское осмотр уже в начале июня. Позже это сделать нельзя. Мы также написали список необходимых документов, которые необходимо собрать для медосмотра.