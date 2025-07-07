Укр

Нужно больше батарей: Игнат объяснил, почему Patriot не может перехватить все российские ракеты

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Patriot способен перехватывать почти все, что запускает Россия Новость обновлена 07 июля 2025, 23:08
Patriot способен перехватывать почти все, что запускает Россия. Фото Getty Images

Оккупанты уже давно атакуют не только по разным направлениям, но и разными средствами воздушного нападения

Зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства значительно совершеннее советских систем С-300, которые были на вооружении Украины до начала полномасштабного вторжения России. Однако даже он не способен сбить абсолютно все ракеты, имеющиеся в его радиусе действия, из-за сложности одновременного поражения многих мишеней.

Об этом рассказали спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и оператор ЗРК Patriot по имени Георгий в интервью фонду "Вернись живым". Георгий в частности подтвердил, что запускаемые россиянами цели делают все, чтобы их не удалось сбить.

"Конечно, есть разница между целями, потому что цели движутся с разными скоростями, с разной высотой. Одни маневрируют, другие не маневрируют. Поэтому, конечно, есть сложность по работе с разными типами целей", – сказал он.

Игнат напомнил, что оккупанты уже давно атакуют не только по разным направлениям, но и разными средствами воздушного нападения. Одновременно могут прилететь "Кинжал", "Калибры", Х-101 и баллистика. Все это нужно сбивать, а ракеты залетают с разных сторон, на разных высотах и разных скоростях. Поэтому нужно значительно больше батарей, чем сейчас имеет Украина, чтобы эффективно прикрывать города и важные объекты.

"И если залетают они с разных сторон, разными средствами, это создает определенную проблематику. Поэтому, чтобы защищать крупные города, города-миллионники, нужно не одну батарею, не две, а несколько. Возможно, больше. Потому что, если закрываешь одно направление, а летят с разных сторон, это очень трудно делать. Поэтому, к сожалению, сбить все невозможно, как показывает даже тот же опыт Израиля. Но эффективность ПВО вообще по всем там мировым канонам была: если там свыше 30% сбивают, то уже можно уже считать успешной работой ПВО, особенно таких целей, как баллистика", – пояснил он.

Отметим, ранее руководитель "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут назвал зависимость Patriot от поставок боеприпасов из США главной проблемой и слабостью украинского ПВО.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. Сначала в Белом доме подтвердили, что такое решение принято, но при виде размаха скандала резко "дали заднюю" и опровергли, что полностью прекратили поставки оружия Украине. После этого пришлось оправдываться и Пентагону.

После этого 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. Некоторые СМИ уже назвали его "очень хорошим и положительным". СМИ и эксперты предполагают, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.А премьер Италии Джорджа Мелони, имеющая с Трампом хорошие отношения, опровергла прекращение помощи – по ее словам, речь идет о пересмотре поставок, а не о полной остановке.

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#ПВО #Война #ЗРК Patriot