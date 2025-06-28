Гибрид авиабомбы и ракеты: чем опасен "Гром-1" и что известно о сбитой "новинке" РФ

Наибольшей угрозой для Украины остаются баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные дроны типа "Шахед", а не "Гром-1"

Взрыв в пригороде Днепра 28 июня стал результатом успешной работы украинской противовоздушной обороны, сбившей новейшую российскую бомбу-ракету типа "Гром-1". Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Это — уникальное оружие, сочетающее в себе характеристики авиабомбы и ракеты. Политолог и бывший инженер-конструктора КБ "Южное" Александр Кочетков "Суспільному" рассказал, что эта управляемая авиабомба создана для повышения точности и дальности ударов российских военных.

Как выглядит "Гром-1"

"Обычная авиабомба падает на несколько километров от самолета, точность ее невелика. Управляемые авиабомбы имеют устройство, то есть крылышки, которые раскрываются после сброса бомбы с бомбардировщика. Эти крылышки помогают пролететь значительно больше километров. будет несколько увеличивать точность такого изделия", — пояснил эксперт.

Как выглядит "Гром-1"

В отличие от обычных кабов, "Гром-1" оснащена двигателем, позволяющим увеличить дальность полета до 100-150 километров. По своей конструкции она является гибридом управляемой авиабомбы и ракеты воздух-воздух Х-38, от которой и получил двигатель.

Ракета Х-38.

Характеристики

Стартовый вес составляет 594 кг, боевая часть – 315 кг, максимальная дальность полета – до 120 км. Навигация совмещает инерционную систему со спутниковой (ГЛОНАСС/GPS). По эффективности это гибридное изделие превышает авиабомбу свободного падения ОФАБ-250-270 почти в 1,8 раза.

Куда достает Гром-Э1

Впервые "Гром-1" была применена в августе 2024 во время удара по Константиновке. С тех пор ее используют нечасто, поскольку пока РФ не производит эти бомбы в больших количествах. Александр Кочетков подчеркнул, что таких изделий пока немного, и продолжаются испытания для принятия решения о масштабном производстве.

Несмотря на новизну применяемого оружия, украинская противовоздушная оборона эффективно справляется с ее перехватом. Сбить это оружие можно, в частности с помощью истребителей или систем ПВО. Впрочем, наибольшей угрозой для Украины остаются баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные дроны типа "Шахед", а не "Гром-1".

Итак, "Гром-1" — это новый уровень управляемого авиационного оружия в арсенале РФ, которое позволяет наносить удары с большей дистанции, но пока не имеет широкого распространения.

Ранее Телеграф писал, что российский удар КАБом по Днепру вызывает много вопросов, ведь это первый случай, когда такая бомба достигла города. 28 июня это нападение показывает 3 ключевых момента в войне и тактике РФ, на которые стоит обратить внимание, — объяснил военный эксперт и аналитик Олег Стариков.