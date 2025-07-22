Украинка не успела на ночной поезд: причина опоздания удивляет
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Женщина пропустила поезд из-за нововведений
Жительница Винницы не смогла попасть на ночной поезд в Луцк из-за новых ограничений движения по городу. Женщина не смогла попасть на вокзал, потому что в городе перекрываются мосты во время комендантского часа.
Об этом винничанка рассказала в видео. Она говорит, что запрет на проезд через мосты во время комендантского часа ввели в городе только три недели назад.
"Я дома, а должна быть уже в поезде Винница — Луцк. У нас в Виннице три недели назад приняли новый, глупый закон: через мосты в комендантский час нельзя проезжать. Кто это придумал? Кто проголосовал это? Четыре года было все нормально", — сказала женщина.
Что известно о новом запрете
Перекрытие Центрального моста во время комендантского часа в Виннице ввели впервые с начала полномасштабной войны. За три года конфликта мосты в городе никогда не перекрывали ночью. Решение было введено без предварительного информирования жителей — люди узнали об ограничениях только постфактум.
Местные жители зарегистрировали петицию с просьбой в городской совет и ОВА пересмотреть запрет:
Можно ли передвигаться по городу во время комендантского часа
По действующему законодательству Украины наличие билета на поезд или автобус не дает автоматического права передвигаться по городу во время комендантского часа. В этот период передвижение разрешено только лицам со специальными пропусками.
Однако есть исключения для экстренных ситуаций. Если поезд опоздал и приехал после начала комендантского часа, пассажир может добраться домой на собственном автомобиле.
В "Укрзалізниці" советуют пассажирам приезжать на вокзал до начала комендантского часа или пользоваться услугами такси со специальными разрешениями на работу в ночное время.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поезда "Укрзализныци" задерживаются в одном направлении. Мы рассказывали, в чем причина и что известно.