Украинка не успела на ночной поезд: причина опоздания удивляет

Женщина пропустила поезд из-за нововведений

Жительница Винницы не смогла попасть на ночной поезд в Луцк из-за новых ограничений движения по городу. Женщина не смогла попасть на вокзал, потому что в городе перекрываются мосты во время комендантского часа.

Об этом винничанка рассказала в видео. Она говорит, что запрет на проезд через мосты во время комендантского часа ввели в городе только три недели назад.

"Я дома, а должна быть уже в поезде Винница — Луцк. У нас в Виннице три недели назад приняли новый, глупый закон: через мосты в комендантский час нельзя проезжать. Кто это придумал? Кто проголосовал это? Четыре года было все нормально", — сказала женщина.

Что известно о новом запрете

Перекрытие Центрального моста во время комендантского часа в Виннице ввели впервые с начала полномасштабной войны. За три года конфликта мосты в городе никогда не перекрывали ночью. Решение было введено без предварительного информирования жителей — люди узнали об ограничениях только постфактум.

Местные жители зарегистрировали петицию с просьбой в городской совет и ОВА пересмотреть запрет:

Содержание петиции

Можно ли передвигаться по городу во время комендантского часа

По действующему законодательству Украины наличие билета на поезд или автобус не дает автоматического права передвигаться по городу во время комендантского часа. В этот период передвижение разрешено только лицам со специальными пропусками.

Однако есть исключения для экстренных ситуаций. Если поезд опоздал и приехал после начала комендантского часа, пассажир может добраться домой на собственном автомобиле.

В "Укрзалізниці" советуют пассажирам приезжать на вокзал до начала комендантского часа или пользоваться услугами такси со специальными разрешениями на работу в ночное время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поезда "Укрзализныци" задерживаются в одном направлении. Мы рассказывали, в чем причина и что известно.