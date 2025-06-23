"Будь как чемодан, думай как чемодан": журналистка пошутила над недостатками поезда Киев-Варшава

Не каждому спортивная форма позволяет добраться до третьей полки

Поезд "Укрзализныци" Киев-Варшава — не для слабонервных. Он учит скорости, выносливости, мимикрии, социальным навыкам, невербальной коммуникации и щедрости.

Журналистка Юлия Суркова рассказала о недостатках этого маршрута в ироническом стиле в Facebook. Она перечислила сложности при приобретении билетов и залезании на третью полку, маленький размер купе, высокую цену и прочее.

"Он учит скорости. У тебя есть всего несколько минут, чтобы схватить свое место, когда билеты появляются в приложении. Он учит выносливости. Потому что даже мой опыт регулярной флай-йоги не дает гарантии легко попасть на третью полку", – написала девушка.

По ее мнению, этот поезд также дает навыки мимикрии, потому что только чемодан может пережить без клаустрофобии десяток часов в пространстве высотой где-то пол метра.

"Он учит социальным навыкам. Потому что приходится вставать поочередно с другими двумя пассажирами и договариваться об этом. Здесь смолтолки неизбежны.

— Говорят, что средняя полка часто падает.

— Как думаете, кто больше травмируется: тот, кто падает или тот, на кого падает полка?

— Я бы загуглила статистику, но интернета, как всегда, нет.

— Если мы уже делим полтора квадратных метра пространства, почему бы не разделить фобии?", – говорится в публикации.

Журналистка также добавила, что этот поезд дает навыки невербальной коммуникации, потому что польские пограничники уверены, что все в мире должны знать польский, а они, в свою очередь, не должны знать английский.

"И еще он учит щедрости. За все эти навыки и билет надо отдать сумму, превышающую мамину месячную пенсию на 30%", — резюмировала Юлия.

Ранее мы рассказали о скандале с "Укрзализныцей", когда девушку не пустили в поезд с собакой. Ей пришлось добираться домой автостопом.