"Будь как чемодан, думай как чемодан": журналистка пошутила над недостатками поезда Киев-Варшава
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не каждому спортивная форма позволяет добраться до третьей полки
Поезд "Укрзализныци" Киев-Варшава — не для слабонервных. Он учит скорости, выносливости, мимикрии, социальным навыкам, невербальной коммуникации и щедрости.
Журналистка Юлия Суркова рассказала о недостатках этого маршрута в ироническом стиле в Facebook. Она перечислила сложности при приобретении билетов и залезании на третью полку, маленький размер купе, высокую цену и прочее.
"Он учит скорости. У тебя есть всего несколько минут, чтобы схватить свое место, когда билеты появляются в приложении. Он учит выносливости. Потому что даже мой опыт регулярной флай-йоги не дает гарантии легко попасть на третью полку", – написала девушка.
По ее мнению, этот поезд также дает навыки мимикрии, потому что только чемодан может пережить без клаустрофобии десяток часов в пространстве высотой где-то пол метра.
"Он учит социальным навыкам. Потому что приходится вставать поочередно с другими двумя пассажирами и договариваться об этом. Здесь смолтолки неизбежны.
— Говорят, что средняя полка часто падает.
— Как думаете, кто больше травмируется: тот, кто падает или тот, на кого падает полка?
— Я бы загуглила статистику, но интернета, как всегда, нет.
— Если мы уже делим полтора квадратных метра пространства, почему бы не разделить фобии?", – говорится в публикации.
Журналистка также добавила, что этот поезд дает навыки невербальной коммуникации, потому что польские пограничники уверены, что все в мире должны знать польский, а они, в свою очередь, не должны знать английский.
"И еще он учит щедрости. За все эти навыки и билет надо отдать сумму, превышающую мамину месячную пенсию на 30%", — резюмировала Юлия.
Ранее мы рассказали о скандале с "Укрзализныцей", когда девушку не пустили в поезд с собакой. Ей пришлось добираться домой автостопом.