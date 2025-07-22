Українка не встигла на нічний потяг: причина запізнення дивує

Жінка пропустила потяг через нововведення

Мешканка Вінниці не змогла потрапити на нічний потяг до Луцька через нові обмеження руху містом. Жінка не змогла потрапити на вокзал, бо у місті перекриваються мости під час комендантської години.

Про це вінничанка розповіла у відео. Вона каже, що заборону на проїзд через мости під час комендантської години запровадили у місті лише три тижні тому.

"Я вдома, а мала бути вже у потязі Вінниця — Луцьк. У нас в Вінниці три тижні тому прийняли новий, дурний закон: через мости у комендантську годину не можна проїжджати. Хто це придумав? Хто проголосував це? Чотири роки було все нормально", — сказала жінка.

Що відомо про нову заборону

Перекриття Центрального мосту під час комендантської години у Вінниці запровадили вперше від початку повномасштабної війни. За три роки конфлікту мости в місті ніколи не перекривали вночі. Рішення ввели без попереднього інформування мешканців — люди дізналися про обмеження лише постфактум.

Місцеві жителі зареєстрували петицію з проханням до міської ради та ОВА переглянути заборону:

Зміст петиції

Чи можна пересуватися містом під час комендантської години

За чинним законодавством України, наявність квитка на потяг чи автобус не дає автоматичного права пересуватися містом під час комендантської години. Під час цього періоду пересування дозволене лише особам з спеціальними перепустками.

Проте є винятки для екстрених ситуацій. Якщо поїзд запізнився та приїхав після початку комендантської години, пасажир може дістатися додому на власному авто. У такому випадку квиток на поїзд слугує пропуском на блокпосту, але його потрібно обов'язково засвідчити в чергового на вокзалі.

В Укрзалізниці радять пасажирам приїжджати на вокзал до початку комендантської години або користуватися послугами таксі з спеціальними дозволами на роботу в нічний час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що потяги "Укрзалізниці" затримуються в одному напрямку. Ми розповідали, в чому причина та що відомо.