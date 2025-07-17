Опасные хищники ворвались во двор. Почему от них нужно держаться как можно дальше (видео)
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Они несут угрозу для людей и животных
В Украине все чаще на улицах замечают диких животных и среди них есть опасные хищники. Так, недавно на Днепропетровщине прямо во дворе увидели лис.
Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующее видео. На нем видно, что животные довольно худые и с тусклой шерстью.
"Цела семья лис хозяйничает во дворах Орловщины, что возле г. Самар. Рыжульки часто переносят бешенство, поэтому гладить и подходить к ним нельзя", — говорится в сообщении.
На видео, которое человек снял с окна дома, видно, что лисы гуляют по двору частного сектора. При этом животные достаточно свободно себя чувствуют, хоть немного и нервничают.
Точная причина атипичного поведения хищников не известна, однако в любом случае их нельзя трогать. Лисы могут быть переносчиками бешенства, который смертелен для человека и домашних животных. Поэтому собак и кошек следует вакцинировать даже в частных секторах.
К слову, бешенство характеризуется поражением нервной системы и заканчивается летально. Бешенством болеют животные и человек, лекарств против этой болезни нет. Есть только вакцины, которые применяют для профилактики и лечения.
Переносчиками бешенства являются больные дикие животные, у которых течение обычно бессимптомно. Инфицирование происходит при укусах, царапинах и контакте инфицированной слюны с открытыми ранами.
Аналогичные случаи за месяц
Добавим, что лисиц в последнее время довольно часто замечают в людных местах. Только за июль ряд случаев встреч с дикими зверями зафиксирован в Украине.
- 2 июля – Одесса: Дикую лису заметили прямо на пляже, где она устроилась на лежаке.
- 3 июля – Луцк: Лису сняли на видео на улицах города – животное может быть переносчиком бешенства.
- 5 июля – Львов: В центре города появилась лиса, она вызвала беспокойство из-за возможной угрозы здоровью.
- 8 июля – Ровно: Молодая лиса разгуливала возле областной больницы, свободно пересекала дорогу и вела себя спокойно.
- 14 июля – Одесса: Лису заметили днем на Трассе здоровье, пролегающее вдоль побережья.
- 16 июля — Знаменка: местные увидели стаю лис вблизи города.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кировоградской области 15 июля также заметили лису.