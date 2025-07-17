Опасные хищники ворвались во двор. Почему от них нужно держаться как можно дальше (видео)

Они несут угрозу для людей и животных

В Украине все чаще на улицах замечают диких животных и среди них есть опасные хищники. Так, недавно на Днепропетровщине прямо во дворе увидели лис.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующее видео. На нем видно, что животные довольно худые и с тусклой шерстью.

"Цела семья лис хозяйничает во дворах Орловщины, что возле г. Самар. Рыжульки часто переносят бешенство, поэтому гладить и подходить к ним нельзя", — говорится в сообщении.

На видео, которое человек снял с окна дома, видно, что лисы гуляют по двору частного сектора. При этом животные достаточно свободно себя чувствуют, хоть немного и нервничают.

Точная причина атипичного поведения хищников не известна, однако в любом случае их нельзя трогать. Лисы могут быть переносчиками бешенства, который смертелен для человека и домашних животных. Поэтому собак и кошек следует вакцинировать даже в частных секторах.

К слову, бешенство характеризуется поражением нервной системы и заканчивается летально. Бешенством болеют животные и человек, лекарств против этой болезни нет. Есть только вакцины, которые применяют для профилактики и лечения.

Переносчиками бешенства являются больные дикие животные, у которых течение обычно бессимптомно. Инфицирование происходит при укусах, царапинах и контакте инфицированной слюны с открытыми ранами.

Аналогичные случаи за месяц

Добавим, что лисиц в последнее время довольно часто замечают в людных местах. Только за июль ряд случаев встреч с дикими зверями зафиксирован в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кировоградской области 15 июля также заметили лису.