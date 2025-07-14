Не приближайтесь. В центре Одессы заметили опасного хищника (видео)

Животное заметили на Трассе здоровья

В центре Одессы был замечен опасный хищник, который может быть переносчиком смертельного для человека заболевания. Животное бегало среди дня на Трассе здоровья.

Об этом пишут местные паблики. Отмечается, что люди зафиксировали лису.

"На Трассе здоровье заметили рыжехвостую. Ни в коем случае не кормите и не трогайте лис, они являются носителями бешенства", — говорится в сообщении.

На видео видно, что животное довольно истощенное и худое, у него тусклая шерсть. Однако приближение дикого хищника так близко к людям может быть обусловлено двумя факторами: животное проголодалось и искало чем поживиться или его нервная система повреждена в результате бешенства.

Заметим, что лисы – переносчики бешенства. Эта вирусная опасная болезнь протекает у них латентно, то есть без симптомов и не вызывает гибели так часто, как у других видов животных.

Добавим, что бешенство – особенно опасное смертельное вирусное заболевание. Оно характеризуется поражением нервной системы и заканчивается летально. Бешенством болеют животные и человек, лекарств против этой болезни нет. Есть только вакцины, которые применяют для профилактики и лечения.

Переносчиками бешенства являются больные дикие животные, у которых течение обычно бессимптомное. Инфицирование происходит при укусах, царапинах и контакте инфицированной слюны с открытыми ранами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что две лисы заметили в одном из густо населенных районов Днепра.