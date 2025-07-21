Перестали бояться человека. Эксперт рассказал, почему лисы начали появляться в больших городах
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Такая ситуация наблюдается не только в Украине.
В Украине все чаще можно увидеть диких животных в городах у трасс или заводов. На фоне этого возникает вопрос: их нетипичное поведение последствие болезни или нормальный процесс.
"Телеграф" решил выяснить это и обратился к Виталию Смаголе, ведущему научному сотруднику Института зоологии НАНу, кандидату биологических наук. По его словам, подобная ассимиляция диких животных наблюдается не только в Украине, но и в странах Европы.
"В больших европейских городах, в Берлине, в Лондоне и даже у ближайших соседей в Варшаве лиса абсолютно комфортно себя чувствует в пригороде крупных городов. Об этом даже сняты научно-популярные фильмы. В том же Берлине там на шиномонтаже живет целая семья лис и абсолютно себя нормально чувствует", — говорит Смаголя.
Он добавляет, что большую роль в популяции диких животных играет охота, а с начала полномасштабного вторжения она запрещена в Украине. Даже открытие сезона охоты на хищников в прошлом году на один месяц не дало желаемых результатов.
"В принципе, не только лисы, вообще дикие животные абсолютно теряют всякий страх перед человеком. Поэтому и выходят в пригород, уже не говорим ничего о маленьких населенных пунктах. И это касается не только лис", — говорит эксперт.
По его словам, в пределах Киева фиксировали на Оболони, на Голосеево лосей. Иногда появляются даже дикие кабаны. То есть лиса в этом плане даже не показатель для диких животных. Хищники постепенно приспосабливаются к новым условиям существования, и это норма.
Добавим, что лисиц в последнее время довольно часто замечают в людных местах. Только за июль ряд случаев встреч с дикими зверями зафиксирован в Украине.
- 2 июля – Одесса: Дикую лису заметили прямо на пляже, где она устроилась на лежаке.
- 3 июля – Луцк: Лису сняли на видео на улицах города – животное может быть переносчиком бешенства.
- 5 июля – Львов: В центре города появилась лиса, вызвавшая беспокойство из-за возможной угрозы здоровью.
- 8 июля – Ровно: Молодая лиса разгуливала возле областной больницы, свободно пересекала дорогу и вела себя спокойно.
- 14 июля – Одесса: Лису заметили днем на Трассе здоровье, пролегающей вдоль побережья.
- 16 июля — Знаменка: местные увидели стаю лис возле города.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Полтавщине заметили "гостя из джунглей". Уже известно, что гигантский зверь делал посреди улицы.