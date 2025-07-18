Хищники гуляли среди людей. В Харькове заметили необычную картину (видео)

Животные вели себя довольно спокойно

Харьковский экопарк Фельдмана удивил украинцев, ведь прямо на территории зоопарка гуляли хищники. Животные ходили между людьми и вели себя довольно естественно.

Соответствующее видео уже распространяется в сети. На кадрах изображены двое белых тигрят Дакота и Декстер — они брат и сестра.

Животные ходят между людьми под наблюдением работников парка. Ведут себя довольно спокойно, не нервничают и почти не обращают внимания на людей. В комментариях пользователи удивлены этим событием.

Однако люди отмечают, что тигрята довольно часто гуляют и их даже можно погладить, но за деньги. Вход в парк Фельдмана бесплатный, а вот погладить тигрят – 1 500 грн. Также можно приобрести корм для животных и некоторых покормить. Многие зачаровались тигрятами и писали, что это довольно милые животные. А кого-то интересовало, где же их мама, неужели и она тоже гуляет по парку.

Заметим, что в "Фельдман Экопарке" в апреле 2025 года родились тигрята: Декстер и Дакота. В природе белым тиграм выжить сложно, поэтому им помогают жить в зоо и экопарках мира, в частности в Украине. Они стали второй парой близнецов, появившихся на свет в экопарке за период широкомасштабной войны.

Известно, что мать тигрят Альба не смогла их кормить, поэтому этим начали заниматься ветеринары экопарка. Сейчас тигрятам почти три месяца, они пьют молоком из детских бутылочек и едят мясо.

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