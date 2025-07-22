Могут долго ходить с бешенством. В Украине рекордно выросло количество лис, зоолог назвал жесткий выход из ситуации

В Европе используют приманки с антирабическими сыворотками, но Украине пока это не доступно

Популяция лис за последние годы значительно возросла и это может представлять большую угрозу для людей. Ведь лисы – переносчики бешенства, и в современных условиях нужно сокращать их популяцию.

Об этом "Телеграфу" рассказал Виталий Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН, кандидат биологических наук. По его словам, сейчас популяция лис выросла в пять раз: до войны было около 50 тысяч особей, сейчас более 260 тысяч.

"Лиса — это хищник, теплокровное животное, которое может болеть бешенством. Она заражает других животных, даже не хищников. К примеру, в прошлом году на Черниговщине официально было зафиксировано четыре случая заболевания бешенством у лося. А ведь это не хищник, значит, его покусало больное животное", — говорит зоолог.

Бешенство

Он добавляет, что лисицы — природный резервуар для бешенства. То есть до года у них заболевание протекает бессимптомно, а уже после может появиться слюнотечение, страх света, воды и т.д. симптомов. Но даже клиническая картина бешенства у лис достаточно смазана, не такая, как у домашних хищников. Больная бешенством лиса обычно живет не более 7-10 дней после появления первых симптомов.

"В организме лисы вирус бешенства дольше всего может сохраняться. Поэтому с их популяцией нужно что-то делать. В Европейских странах используют приманки с антирабической сывороткой, разбрасывают их лесами. Животные поедают и вакцинируются. Но в наших реалиях сейчас это проблематично. Единственное, что остается — это сокращать численность лис физически", — говорит Смаголь.

Напомним, что зоолог уже рассказывал, почему в последнее время все больше лис видят в городах и как можно с этим бороться.

Ранее "Телеграф" писал, что больную лису часто путают с мистическим хищником, убивающим ночью сельскохозяйственных животных.