Украинцы удивлены этим местом: возле Чернигова протекает озеро, как из сказки (фото)

На озеро прилетают птицы, которые привлекают не только местных

Летом украинцы часто едут отдыхать, выбирая водоемы, где можно поплавать, половить рыбу и просто побыть в тишине, наслаждаясь природой. Одним из таких является Вишенское озеро в центре Украины, но не только.

"Телеграф" расскажет, почему стоит посетить Лебединое озеро уже в этом году, а также как туда доехать.

Лебединое озеро возле Чернигова

В селе Новый Белоус Черниговской области протекает особое озеро, на территории которого обитают лебеди. Отсюда и оно получило символическое название — Лебединое. Водоем стал популярным в 2020 году, когда продолжалась пандемия коронавируса. Ведь тогда было запрещено собираться в больших количествах, поэтому люди искали тихие места. Одним из таких стало Лебединое озеро возле Чернигова.

Лебединое озеро возле Чернигова, фото Ларисы Ларкиной

На озеро прилетают птицы, фото Натали Булко

Черниговчане и гости области приезжают сюда, чтобы полюбоваться птицами и при этом покормить их. Однако им нельзя давать хлеб, только вареную перловую или ячменную кашу. В холодные поры лебеди летят на реки, которые не замерзают, а весной возвращаются на Черниговщину. В 2024 году там жила пара лебедей, у которой появилось девять детенышей.

Озеро стало домом для лебедей, фото Ларисы Ларкиной

Лебеди на озере, фото Ларисы Ларкиной

А вот село Новый Белоус, где расположено озеро, основано в 1648 году. В то же время археологи находили поселения и курганы из эпохи неолита и периода Киевской Руси. Украшением села является Троицкая церковь с колокольней — деревянная святыня первой половины XVIII века.

Троицкая церковь, фото "Путешествие по Украине"

Как попасть на Лебединое озеро

Чтобы попасть на озеро, нужно прежде добраться до Чернигова. Туда курсируют поезда и автобусы из разных городов Украины. А уже из Чернигова следуют прямые маршрутки в Новый Белоус, где протекает озеро.

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