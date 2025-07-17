Укр

Украинцы удивлены этим местом: возле Чернигова протекает озеро, как из сказки (фото)

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лебединое озеро возле Чернигова
Лебединое озеро возле Чернигова. Фото Коллаж "Телеграфа"

На озеро прилетают птицы, которые привлекают не только местных

Летом украинцы часто едут отдыхать, выбирая водоемы, где можно поплавать, половить рыбу и просто побыть в тишине, наслаждаясь природой. Одним из таких является Вишенское озеро в центре Украины, но не только.

"Телеграф" расскажет, почему стоит посетить Лебединое озеро уже в этом году, а также как туда доехать.

Лебединое озеро возле Чернигова

В селе Новый Белоус Черниговской области протекает особое озеро, на территории которого обитают лебеди. Отсюда и оно получило символическое название — Лебединое. Водоем стал популярным в 2020 году, когда продолжалась пандемия коронавируса. Ведь тогда было запрещено собираться в больших количествах, поэтому люди искали тихие места. Одним из таких стало Лебединое озеро возле Чернигова.

Лебединое озеро возле Чернигова
Лебединое озеро возле Чернигова, фото Ларисы Ларкиной
Лебединое озеро возле Чернигова, что известно
На озеро прилетают птицы, фото Натали Булко

Черниговчане и гости области приезжают сюда, чтобы полюбоваться птицами и при этом покормить их. Однако им нельзя давать хлеб, только вареную перловую или ячменную кашу. В холодные поры лебеди летят на реки, которые не замерзают, а весной возвращаются на Черниговщину. В 2024 году там жила пара лебедей, у которой появилось девять детенышей.

Лебединое озеро в Новом Белоусе
Озеро стало домом для лебедей, фото Ларисы Ларкиной
Лебединое озеро возле Чернигова
Лебеди на озере, фото Ларисы Ларкиной

А вот село Новый Белоус, где расположено озеро, основано в 1648 году. В то же время археологи находили поселения и курганы из эпохи неолита и периода Киевской Руси. Украшением села является Троицкая церковь с колокольней — деревянная святыня первой половины XVIII века.

Троицкая церковь
Троицкая церковь, фото "Путешествие по Украине"

Как попасть на Лебединое озеро

Чтобы попасть на озеро, нужно прежде добраться до Чернигова. Туда курсируют поезда и автобусы из разных городов Украины. А уже из Чернигова следуют прямые маршрутки в Новый Белоус, где протекает озеро.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном Серебряном озере в Кировоградской области. Во время Второй мировой войны там восстанавливались немцы.

Теги:
#Украина #Черниговская область #Озеро #Лебединое озеро