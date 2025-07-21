Плавать опасно, но устоять невозможно: в Украине есть "секретное" место для отдыха с диким пляжем (фото)

Этот дикий пляж почти безлюдный и платить ни за что не надо

Лето — время отпусков, путешествий и отдыха. Туристические маршруты украинцев во время войны сильно изменились, многие вынуждены были отказаться от отдыха на морях из соображений безопасности. Тем временем отдых на реках и озерах стал новым трендом.

"Телеграф" расскажет о необычном месте для отдыха на Днестре, как туда добраться и почему это место не банальное и подойдет для уединенного отдыха.

Дикий пляж в Залещиках

Одна из самых больших рек Украины Днестр протекает через семь областей: Винницкую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую, Хмельницкую, Одесскую и Львовскую. В Тернопольской области Днестр омывает городок Залещики и именно там образовался невероятной красоты дикий пляж, о котором пойдет речь.

Пляж на Днестре в Залещиках с потрясающими видами. Фото: "Телеграф"

Река буквально сделала из Залещиков полуостров, если смотреть на город сверху. А вот внизу есть красивый большой и почти безлюдный пляж. Это дикое место для отдыха не слишком популярно среди туристов, вероятно из-за того, что о нем мало кто знает.

Выехать на пляж в Залещиках можно даже на авто. Фото: "Телеграф"

Пляж не в сезон бывает полностью затоплен водой, которая выходит из берегов во время весенних паводков. А вот летом это отличное место для отдыха в тишине и наедине с природой. Пляж в Залещиках состоит из гальки, поэтому собираясь сюда, стоит позаботится об удобной обуви.

Пляж на Днестре в Залещиках. Фото: "Телеграф"

Выход к воде здесь удобный — сначала река мелкая и теплая, а дальше становится глубже и опаснее, так как у Днестра весьма сильное течение. Также стоит помнить, что чем глубже вы заходите в воду, тем крупнее и скольже становятся камни. Поэтому полноценно поплавать здесь скорее всего не получится. А вот освежится в летнюю жару точно можно — просто сидя или лежа в воде на мели.

Пляж на Днестре в Залещиках удобный для купания. Фото: "Телеграф"

Отдельно стоит отметить, какие невероятные пейзажи открываются со стороны пляжа. Дело в том, что на другом берегу Днестра видно высокую скалистую гору, поросшую зелеными деревьями. А где-то между крон зарослей можно заметить церковь, которая стоит на этой горе. А если повезет, то можно услышать еще и колокола с этой святыни.

Вид на пляж в Залещиках со стороны горы в селе Крещатик. Фото: "Телеграф"

Дикий пляж на Днестре в Залещиках. Фото: "Телеграф"

Как добраться на пляж в Залещиках?

Удобнее всего ехать в Залещики на собственном авто. Добираться сюда удобно и со стороны Тернопольской области и со стороны Черновицкой. Из Тернополя расстояние составляет чуть более 120 километров, из Черновцов — около 50 километров.

Маршрут из Тернополя в Залещики

Из обоих областных центров ходят регулярные маршрутки в Залещики, так что доехать обычным автобусом будет не будет проблемно. Стоимость билетов может варьироваться, но это в пределах 100-200 гривен в зависимости от отправной точки. К тому же, автобусы ходят по основным трассам, а дорога там в хорошем состоянии.

Маршрут из Черновцов в Залещики

Другое дело найти сам "секретный" дикий пляж в Залещиках, это может быть не так просто, как кажется, особенно, если вы приехали впервые. Первое, что нужно знать, что пляж находится на улице Шашкевича, и именно с этой стороны лучше всего к нему подъезжать. Городские дороги — асфальтированные и в хорошем состоянии.

Маршрут на пляж со стороны Черновцов

Маршрут на пляж со стороны Тернополя

Дорога к пляжу в Залещиках. Фото: "Телеграф"

От места, где заканчивается асфальт, буквально несколько десятков метров до пляжа и даже туда можно заехать машиной. Вход свободный и бесплатный. Однако и инфраструктуры на этом диком пляже нет — ни туалетов, ни раздевалок, ни ларьков с водой и едой.

Пляж в Залещиках в будний день. Фото: "Телеграф"

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